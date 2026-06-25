Mundial 2026 se encamina a batir récords de apuestas

El Mundial de Futbol 2026 está batiendo récords en las apuestas deportivas antes incluso de que haya comenzado la fase eliminatoria, y el aumento del número de selecciones y los horarios de los partidos, más favorables para el mercado, han elevado las expectativas del sector de que podría convertirse en el mayor evento de apuestas de todos los tiempos.

Según algunos líderes y expertos del sector, este Mundial ampliado a 48 países y 104 partidos superará con creces los volúmenes deapuestas del torneo de 2022 en Qatar, gracias a una regulación más estricta, una oferta de productos más amplia y la envergadura del negocio en Estados Unidos, uno de los países coanfitriones.

Flutter Entertainment, cuyas marcas incluyen FanDuel, Paddy Power, Betfair, Sisal, Sportsbet y Sky Bet, afirmó que, más allá de Estados Unidos, un torneo de mayor envergadura supondrá una mayor participación en los mercados donde tiene una fuerte presencia, entre ellos Reino Unido, España, Brasil, Australia y Canadá.

"Esperamos que el Mundial sea el mayor evento de apuestas de todos los tiempos, dado su formato ampliado, así como la ventaja de que se celebre en parte en nuestro mercado clave, Estados Unidos", afirmó un portavoz de Flutter.

La mayor empresa de apuestas en línea del mundo prevé contar con unos 10 millones de clientes en sus diferentes plataformas y gestionar 100,000 apuestas por minuto a nivel mundial en los momentos de mayor intensidad del Mundial.

"En general, esperamos que el volumen de apuestas sea, como mínimo, el doble de lo que registramos en Qatar", indicó.

Brasil y EU marcan récords

Macquarie prevé que el total de apuestas rebase los 50,000 millones de dólares a nivel global, superando los 35,000 millones de 2022. Un factor clave es el cambiante panorama normativo en Estados Unidos, donde el acceso a las apuestas legales ha aumentado hasta el 65% de la población, frente a cerca del 40% de 2022.

Reuters se puso en contacto con algunas de las mayores empresas de apuestas deportivas del mundo, que en conjunto representan a docenas de plataformas, para recabar sus opiniones sobre las tendencias durante la primera semana del Mundial.

Los partidos inaugurales de Estados Unidos y Brasil fueron los dos encuentros con mayor número de clientes activos de la historia de FanDuel, así como los eventos más importantes en la historia del gigante estadounidense DraftKings, tanto en volumen deapuestas como en número de clientes activos.

El volumen de apuestas es la cantidad total apostada por las personas, mientras que los clientes activos son aquellos que tienen cuentas registradas.

Greg Karamitis, vicepresidente ejecutivo y director general de deportes de DraftKings, afirmó que ya se había observado una "enorme participación" y un gran aumento del volumen en comparación con las primeras fases del Mundial de Qatar.

"Hemos observado un aumento de tres veces en el número de clientes que realizan predicciones por primera vez y un incremento del 87% en el volumen de apuestas de predicciones desde el inicio del torneo", señaló Karamitis.

"En cuanto a las apuestas deportivas, hemos observado un aumento de cinco veces en el volumen de apuestas en comparación con el Mundial de 2022", agregó.

Deutsche Bank tiene una previsión base de 3,300 millones de dólares para el volumen de apuestas de este Mundial en Estados Unidos, liderado por FanDuel y DraftKings, lo que supone casi el doble de las cifras previstas para la Super Bowl de este año.

Impacto financiero incierto

El Grupo Entain, que cuenta entre sus marcas con Ladbrokes, Coral, BetMGM, Sportingbet, bwin y Sports Interaction, señaló que los horarios y la ubicación de los partidos son factores cruciales para las empresas de apuestas y que se está beneficiando de su presencia en Estados Unidos y Brasil.

No obstante, su presidenta ejecutiva, Stella David, anticipó más temprano en el año una "montaña rusa" en las primeras jornadas debido al mayor número de equipos y a los partidos con muchos goles y resultados desequilibrados.

Entain señaló que es demasiado pronto para evaluar los resultados, ya que algunos resultados sorprendentes, como el empate sin goles de España ante Cabo Verde, se veían compensados por victorias contundentes de los grandes equipos y por los goles de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Sin embargo, un reto para las casas de apuestas será convertir la emoción del Mundial en un compromiso a más largo plazo.

Algunas empresas han lanzado ofertas más amplias y ventajosas para atraer a los apostantes, incluyendo importantes aumentos en las cuotas y la posibilidad de transferir apuestas realizadas sobre determinados jugadores se transfieran a su sustituto en caso de que sean sustituidos.

La británica bet365 afirmó que pagó 30 millones de libras esterlinas (39.5 millones de dólares) en los primeros 11 días del Mundial por sustituciones, entre las que se incluyeron el gol y la asistencia del holandés Crysencio Summerville contra Suecia, y el tanto del suplente Marcus Rashford con Inglaterra contra Croacia.

William Hill, también con sede en Reino Unido, afirmó que realizó un pago de seis cifras por el primer gol de Messi y uno de siete cifras en un periodo de ocho minutos a los clientes que apostaron a que México, uno de los países anfitriones, marcaría el primer gol en el trepidante partido inaugural del Mundial contra Sudáfrica.

Sus apuestas en directo sobre tarjetas a los jugadores tuvieron gran acogida en ese partido, en el que se mostraron tres rojas.

La victoria de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia fue el evento de apuestas más importante de William Hill hasta la fecha, siendo los partidos inaugurales de México, Brasil y Francia los otros encuentros más populares entre los apostantes.

"Nos ha animado el nivel de participación. Estamos más de un 20% por encima de lo que habíamos previsto tras la primera jornada", afirmó su portavoz, Lee Phelps, quien añadió que no todos los horarios de los partidos fueron favorables para los apostantes de Reino Unido.

El Mundial, de 39 días de duración, es una oportunidad para que las empresas capten clientes, más que una fuente de ingresos a corto plazo, según Macquarie. "El impacto financiero definitivo dependerá de que estos jugadores se conviertan en apostantes habituales en múltiples deportes", señaló.