La inteligencia artificial triplicará el tráfico de red en México en tres años

El tráfico asociado con cargas de inteligencia artificial crecerá 222% en México durante los próximos tres años, de acuerdo con un estudio de Cisco y Foundry, un aumento que llevaría la demanda a más del triple de su nivel actual sobre las redes de oficinas centrales, campus corporativos y sucursales.

La capacidad de conectar empleados, aplicaciones, dispositivos, sensores, puntos de venta, sistemas de seguridad y agentes autónomos empieza a definir qué organizaciones podrán escalar la IA desde pilotos aislados hacia procesos operativos.

Cisco y Foundry encuestaron a 3,472 directores de sistemas de información, líderes de redes, responsables de cómputo para usuarios finales y ejecutivos de tecnología en Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América Latina y Norteamérica. Las organizaciones participantes tienen más de 500 empleados y una media de 3,292 sedes o sucursales. El levantamiento se realizó entre marzo y abril de 2026.

En México, 71% de las empresas cree que alcanzará los límites de capacidad de sus redes corporativas y de sucursales en dos años. Cisco también reporta que 82% de los encuestados en el país admite que necesita actualizaciones para soportar las cargas actuales y futuras de IA.

Redes bajo presión

La presión esperada para las redes proviene de una nueva composición del tráfico. La IA generativa depende con frecuencia de consultas hacia servicios externos o plataformas en la nube. La IA agentiva introduce una dinámica distinta, con agentes capaces de actuar por cuenta propia, consultar bases de datos, llamar APIs, coordinarse con otros agentes y ejecutar tareas en segundos. Ese comportamiento eleva el tráfico este-oeste, que es la comunicación lateral entre sistemas internos.

A escala global, 67% de los responsables de tecnologías de la información (TI) reportó aumentos en ese tipo de tráfico por cargas de IA. Otro 64% observó crecimiento en tráfico sensible a latencia y 61% detectó más tráfico automatizado continuo. La proyección global de Cisco apunta a un avance de 209% en tres años, por debajo del 222% estimado para México.

Las redes Wi-Fi figuran como la zona de tensión más inmediata. En México, 49% de las empresas identifica al Wi-Fi como el área que genera el mayor aumento en requisitos de capacidad. La presión afecta al comercio minorista, la banca, la manufactura, la logística, la educación, la salud y los servicios profesionales, donde la red inalámbrica sostiene dispositivos de empleados, clientes, cámaras, sensores, terminales, robots y herramientas de colaboración.

La adopción de IA en México avanza con mayor velocidad que el promedio mundial. El Microsoft AI Economy Institute calculó que 20.1% de la población mexicana en edad laboral usó productos de IA generativa durante el primer trimestre de 2026, frente a un promedio global de 17.8 por ciento.

Seguridad y presupuesto

La seguridad agrega otra capa de riesgo. En México, 92% de las organizaciones afirma que la IA volvió más difícil mantenerse al día con amenazas en evolución y 87% reporta que la tecnología ya causó algún daño, según Cisco. Además, 73% considera que las amenazas relacionadas con IA evolucionan más rápido que su capacidad de adaptación.

En México, 87% de los encuestados cita las restricciones de presupuesto como la principal barrera para modernizar sus redes, mientras 94% planea alguna actualización en su infraestructura de trabajo. La brecha aparece en otro dato del estudio, ya que 67% de los responsables de TI en el país dice tener más confianza en la estrategia de IA de su organización que en la capacidad de su red para ejecutarla.

La advertencia sobre la presión en las redes aparece mientras México discute su lugar en la economía de la inteligencia artificial. El estudio AI Global 2026 de Public First reportó que 49% de los mexicanos considera que China lidera la carrera global de IA, frente a 36% que atribuye ese liderazgo a Estados Unidos.

Esta conversación suele concentrarse en modelos, chips, centros de datos y talento. El estudio de Cisco incorpora otro requisito para escalar la IA en las organizaciones, con redes capaces de absorber el tráfico impredecible, responder con baja latencia, aplicar controles de seguridad y dar visibilidad a sistemas autónomos.