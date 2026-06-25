FIFA da luz verde a las banderas del arcoíris para el partido entre Egipto e Irán en el Mundial 2026

La FIFA anunció el jueves que se permitirá a los aficionados llevar banderas arcoíris cuando Egipto se enfrente a Irán en el "Partido del Orgullo" designado en Seattle durante el Mundial, lo que supone un incómodo choque entre las celebraciones locales y dos países en los que la homosexualidad está tipificada como delito.

El partido de la fase de grupos del viernes coincide con el fin de semana del Orgullo de Seattle, una casualidad en el calendario que solo se puso de manifiesto después de que el sorteo de diciembre emparejara a estos dos países de mayoría musulmana.

Egipto e Irán se opusieron tras el sorteo y la Federación Egipcia de Fútbol afirmó que este tipo de eventos choca con sus valores culturales y religiosos. Ambos países imponen severas sanciones a las personas LGBTQ.

"La Copa del Mundo de la FIFA 2026 es un evento inclusivo que acoge a personas de todos los orígenes. Los aficionados de todas las orientaciones sexuales e identidades de género son bienvenidos en los partidos y eventos", afirmó la FIFA en un comunicado.

"Las manifestaciones generales en favor de los derechos humanos, incluidas las banderas arcoíris y otras banderas que representen la orientación sexual y la identidad de género, están permitidas en virtud del Código de Conducta en los Estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y pueden exhibirse dentro de los estadios", agregó.

La FIFA añadió que se permitirán dichos elementos siempre que se utilicen "de manera coherente con el código", que limita el tamaño de las banderas o pancartas y prohíbe los elementos considerados "políticos".

La FIFA se ha distanciado de las festividades del Orgullo, haciendo hincapié en que las celebraciones las organiza el comité local del Mundial en Seattle y no el organismo mundial del fútbol.

"Debo aclarar que no habrá ningún 'Partido del Orgullo' en el Mundial", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la revista suiza Die Weltwoche en enero.

"Habrá un partido de la Copa del Mundo de la FIFA en Seattle y, ese mismo día, tendrán lugar en la ciudad actos organizados por organizaciones externas. Pero eso no tiene nada que ver con el partido en sí", señaló.

En el Mundial de 2022 en Qatar, la FIFA amenazó con mostrar tarjetas amarillas a los capitanes que llevaran el brazalete "OneLove", alegando sus normas contra los lemas políticos.

Los organizadores de Seattle no se dejan intimidar y ven esta atención mediática como una plataforma para promover la aceptación.

"La celebración del Orgullo (…) lleva celebrándose este fin de semana desde hace más de 50 años", declaró a Reuters Hedda McLendon, del comité organizador local de la Copa del Mundo de Seattle. "Se celebrará este fin de semana y seguirá celebrándose mucho después del Mundial".