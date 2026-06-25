Sheinbaum destaca buena relación con EU pese a diferencias en distintos temas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que existe una “muy buena relación” entre los gobiernos de México y Estados Unidos, pese a las diferencias que mantienen en temas como los aranceles.

Durante su conferencia de prensa, a la mandataria se le preguntó sobre el mensaje que publicó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con motivo de su cumpleaños, en el que reconoció su compromiso por fortalecer la cooperación bilateral y expresó su interés por continuar el trabajo conjunto entre ambas naciones.

Sheinbaum Pardo señaló que la publicación del diplomático refleja el nivel de diálogo y colaboración que existe actualmente entre ambos gobiernos.

Como muestra de la cooperación entre ambos países, la titular del Ejecutivo federal anunció que el próximo sábado 27 de junio visitará Chiapas junto con el embajador estadounidense y la secretaria de Agricultura de Estados Unidos para inaugurar una planta de producción de moscas estériles destinada al combate de la plaga del gusano barrenador.

“Esta es una prueba, por ejemplo, de la gran colaboración que hay. Para la realización de esta planta hubo recursos de México, hubo recursos de Estados Unidos y hay un diálogo permanente entre las secretarías de Agricultura de ambos países”, afirmó.

La presidenta agregó que también existe comunicación constante en temas comerciales, a través de la Secretaría de Economía, y en materia de seguridad, donde aseguró que se mantiene una colaboración permanente basada en el respeto a la soberanía mexicana.

“México hace todo lo que está en sus manos para buscar una buena relación siempre con el gobierno de los Estados Unidos. Y esa buena relación tiene que ver también con la defensa de nuestros principios”, dijo.

“Hay temas en los que no estamos de acuerdo. Uno de ellos, y que nos preocupa y nos ocupa, es por ejemplo la muerte de mexicanos en los centros de detención”, expresó.

La presidenta reiteró que su administración ha planteado de manera constante este tema ante las autoridades estadounidenses mediante notas diplomáticas y a través del trabajo de los consulados mexicanos en ese país.

“Lo hemos estado hablando con el embajador y enviando las notas diplomáticas que se requieran. Nuestros cónsules en Estados Unidos hacen las revisiones que deban hacer para garantizar la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos”, indicó.

Además, enfatizó que su gobierno no busca confrontaciones con ningún país y menos con Estados Unidos, principal socio comercial de México, aunque reiteró que defenderá los principios constitucionales y el mandato otorgado por la ciudadanía.