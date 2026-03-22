Reforma en plataformas digitales suma 1.2 millones de trabajadores; solo 13% tiene seguridad social completa

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó que, al cierre de febrero de 2026, la reforma en materia de plataformas digitales ha vinculado a 1,250,898 personas a esquemas de seguridad social. Esta regulación se implementó mediante un proceso de diálogo entre empresas, organizaciones de trabajadores y autoridades, en consonancia con los debates actuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la economía digital.

De la cifra total de beneficiarios, 163,896 personas alcanzaron el umbral de ingreso neto mensual requerido para acceder a la cobertura completa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este grupo representa el 13.1% del total y cuenta con los seguros de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales.

El resto de la población registrada que no alcanzó dicho umbral de ingresos dispone únicamente del seguro de riesgos de trabajo. Según el informe oficial, este esquema garantiza atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, además del pago del 100% del salario registrado durante periodos de incapacidad derivados de accidentes en trayecto o durante sus actividades.

Los datos de la STPS indican que el salario promedio diario de las personas beneficiarias se ubica en 432.2 pesos. Actualmente, existen 16 plataformas digitales registradas que operan bajo este marco normativo. La autoridad laboral señaló que este modelo busca que la operación de las empresas coexista con el cumplimiento de derechos laborales y la inclusión social.

La importancia de esta medida radica en su alineación con los estándares de la OIT, organismo donde la regulación del trabajo mediante aplicaciones ha sido objeto de análisis global. Con la implementación de esta legislación, el país se establece como un referente internacional en la creación de marcos regulatorios que permiten la formalización de nuevas modalidades de empleo sin detener el desarrollo económico ni la operatividad de las empresas del sector.