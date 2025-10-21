Proponen en el Senado reconocer permisos laborales para atender asuntos escolares de hijos

En el Senado de la República se promueve una iniciativa que busca fomentar la participación de los padres y madres en la vida académica de sus hijos, así como en su desarrollo emocional y el fomento a la responsabilidad afectiva.

En cada ciclo escolar, las escuelas de educación básica suelen realizar más de una vez al año, eventos y reuniones con los padres, madres y tutores para hacer un seguimiento de la educación de los niños, niñas y adolescentes o celebrar una fecha especial; sin embargo, la falta de flexibilidad en los centros de trabajo impide asistir.

Es en esa línea que, la senadora Laura Esquivel Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para establecer como obligación patronal brindar permisos con goce de sueldo a trabajadores con menores a su cargo.

El permiso dispondría de 16 horas por año lectivo distribuidas; para ello, los requisitos que se plantean son: que no exceda de 4 horas por ocasión y hasta por un máximo de cuatro veces por ciclo escolar, siempre y cuando se de aviso previamente al empleador.

“Otorgar flexibilidad a los jefes de familia significa abrir espacios de corresponsabilidad entre el hogar, la escuela y el trabajo, y con ello contribuir a que la educación cumpla su función como motor de bienestar individual y social”, detalla la proposición.

Vacío normativo en participación académica de padres

Si bien, la Ley General de Educación (LGE) señala responsabilidad de las autoridades promover los permisos necesarios para facilitar la participación de madres, padres o tutores, en favor de actividades de educación y desarrollo de los menores de 18 años, en el caso de la legislación laboral no hay obligación al respecto.

La LFT no considera de forma expresa la obligación de los patrones a brindar permisos con goce de sueldo a quienes tengan menores a su cargo, lo cual demuestra una omisión y “vacío normativo en la legislación que impide que este derecho sea ejercido activamente”, se expone en la propuesta.

Tan solo en el ciclo escolar vigente (2025-2026), la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó la inscripción de 23.5 millones de niñas y niños de educación básica, lo cual muestra una cifra menor a la del periodo pasado, cuando la cifra llegó a 24,093,801 alumnos.

Si bien, las causas de este decremento son varias, un dato que llama la atención es la importancia de la presencia de los padres, madres y tutores en la vida de los menores. “La asistencia escolar tanto en niñas como en niños de 3 a 17 años disminuía cuando no vivían con ninguno de sus padres”, se lee en la iniciativa.

En esa línea, la senadora Laura Esquivel manifiesta en su exposición de motivos que la SEP “ha observado mejoras cuando los padres se involucran en la vida escolar de sus hijos”, pero añade, muchos trabajadores “se enfrentan a largas jornadas” que les impiden estar presentes y falta de flexibilidad en sus empleos.

¿Por qué brindar permisos laborales para asuntos escolares?

La legisladora reitera que garantizar a padres y madres de familia, así como a tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, permisos para acudir a eventos y actividades escolares no es solo una concesión administrativa, sino una “medida con impacto directo en la permanencia escolar”.

Asimismo, agrega que esto fomentará el bienestar y la salud emocional de niños, niñas y adolescentes, ya que “la participación de las familias en el proceso educativo conlleva beneficios que influyen directamente en el desarrollo académico y personal de los estudiantes”.

Según un estudio de Johns Hopkins University (JHU), una buena comunicación entre padres y maestros sobre la educación y desarrollo de un alumno reduce el ausentismo escolar hasta en un 24%, aunado a que se refuerza el rendimiento escolar, la autoestima en el aula, la motivación e incluso la comprensión lectora.

Este desarrollo de habilidades deriva del momento de vida de las infancias. “Entre a más temprana edad se construya una conexión entre los padres y el proceso educativo de sus hijos, se pueden forjan las bases para el éxito del estudiante en etapas posteriores como el bachiller”, refiere la proposición.

Y resalta, la educación que reciben los menores es una responsabilidad compartida entre la escuela y la familia, tanto que eso propicia “calificaciones más altas en los exámenes, que cumplan con sus tareas y hasta un mejor comportamiento en la escuela”.

Países que ya tienen permisos para padres y madres de familia

Nueva Zelanda y Suecia son dos de los países que ya cuentan con algún tipo de permiso para que los padres y madres acompañen a sus hijos en actividades que permitan su integración a la escuela; en el primer caso, el permiso es hasta por cuatro horas y con una notificación al empleador de al menos tres días hábiles.

En Suecia se tiene una práctica conocida como inskolning, en la que los tutores realizan visitas cortas a sus hijos o pupilos de una o dos horas para que los menores comiencen a integrarse a la escuela.

A estos ejemplos se suma Colombia, que en junio de este 2025 modificó su legislación en favor de las condiciones laborales, y dentro de estas se añadieron licencias remuneradas a través de las cuales, los padres y madres de familia puedan asistir a eventos escolares.

En el caso de la propuesta en México, los asuntos que se enlistan que pueden tratarse con motivo del permiso son: “juntas escolares, entrevistas o actividades relacionadas con la formación académica, desarrollo emocional y la responsabilidad afectiva de sus hijos, hijas o menores de edad bajo su cuidado”.

Esta propuesta se suma a otras iniciativas que también buscan modificar la LFT para garantizar permisos y licencias remuneradas a los trabajadores con relación a tratar temas de salud física, mental e incluso menstrual.