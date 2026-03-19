Día del Artesano: ¿cómo resaltar la propuesta de valor de las artesanías?

Elaborar artesanías no es una tarea sencilla debido a que pasa por varios procesos. En este sentido, para que las piezas se vendan a un precio justo, es importante defender la propuesta de valor.

En el marco del Día del Artesano, que se conmemora cada 19 de marzo para reconocer la creatividad y los procesos detrás de la elaboración artesanal, la venta de artesanías no solo preserva tradiciones, sino que también puede convertirse en una fuente de ingresos complementaria o incluso en el principal sustento económico.

Vender artesanías es un reto, debido a que muchas veces los artesanos están expuestos a regateos y se desvaloriza la propuesta de valor. “No hay que ver la artesanía como un souvenir, sino posicionarla dentro del marketing, como un producto de valor”, comenta Ana Luisa López, consultora de marketing digital.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en 2024, el sector cultural generó 865,682 millones de pesos, equivalente a 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB), donde las artesanías destacan como una de las principales actividades.

El potencial del contenido en redes sociales para vender artesanías

La venta en línea es un canal adecuado para ampliar el alcance de posibles compradores. Por ello, la especialista recomienda comenzar a vender por redes sociales, especialmente en Instagram y Pinterest, debido a que las artesanías tienen la ventaja de ser visualmente atractivas.

El contenido no solo debe ser del producto, sino diversificar la información como el formato (foto o video). Uno de los contenidos que más atrae a la audiencia es mostrar el proceso de elaboración de las piezas

Asimismo, el contenido educativo genera valor para vender artesanías, como puede ser las propiedades u origen de ciertos patrones de bordado, la historia de los artesanos y con ello, marcar autoridad o ser un referente en redes sociales.

La propuesta de valor previene el regateo

Una propuesta de valor sólida no solo protege el precio de las artesanías, también visibiliza el trabajo, el tiempo y el conocimiento que implica cada pieza, lo que reduce prácticas como el regateo

En México, la fuerza laboral de artesanos durante 2025 fue de 6.24 millones de personas, cuyo salario promedio es de 6,580 pesos, de acuerdo con Data México.

Por ende, para prevenir el regateo, Ana Luisa López explica que al construir una propuesta de valor sólida se proteger el precio y visibilizar el trabajo que conlleva una artesanía.

En este contexto, para crear una propuesta de valor se requieren de tres puntos:

Humanizar la marca: Al vender en línea, las redes sociales funcionan como el rostro y la identidad de un negocio.

Informar: En el caso de las artesanías, explicar cuánto tiempo lleva crear una pieza y con ello, concientizar su valor económico.

Aumentar el branding: Crear un logo y mostrarlo en los empaques y contenido publicitario para generar confianza.

La influencia del marketing emocional en las artesanías

Una artesanía no solo es mercancía, sino que también cuenta con una historia detrás y forma parte de la identidad cultural. Para resaltar su propuesta de valor, se puede acudir al marketing emocional.

De acuerdo con la Universidad Panamericana, esta es una estrategia que influye en las decisiones del consumidor a través de las emociones y con ello, crear un vínculo más fuerte entre los compradores y vendedores.