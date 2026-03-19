Bessent anuncia que EU podría retirar las sanciones al petróleo iraní ya embarcado

El secretario del Tesoro de Estados ⁠Unidos, Scott Bessent, dijo este jueves que su país podría levantar pronto las sanciones sobre el crudo iraní que se encuentra retenido en petroleros ⁠para contribuir a aumentar la oferta ⁠mundial y reducir los precios.

"En los próximos días, podríamos levantar las sanciones al petróleo iraní que se encuentra en el mar. Se trata de unos 140 millones de barriles", declaró Bessent en el programa "Mornings with Maria" de Fox Business Network.

"Así que, dependiendo de cómo se cuente, eso supone entre 10 días y dos semanas de suministro", agregó.

Bessent afirmó que la incorporación del crudo iraní sancionado a los suministros mundiales ayudaría a mantener bajos los precios durante los próximos 10 a 14 días. Los precios del petróleo se han mantenido por encima de los 100 dólares por barril durante gran parte de las últimas dos semanas, ya que Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo y ha atacado a tanqueros.

El Tesoro tomó recientemente una medida similar para permitir la venta de petróleo ruso sancionado que se encontraba retenido en buques, lo que, según el Tesoro, añadió 130 millones de barriles ⁠a los suministros mundiales.

El miércoles, Trump suspendió temporalmente la aplicación de una ley de transporte marítimo con más de un siglo de antigüedad, en un intento por contribuir a aliviar los precios de la energía.

La medida levanta durante 60 días la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses.

Bessent afirmó que EU ⁠tomará otras medidas para aumentar ⁠el suministro, incluida una liberación unilateral de existencias de la Reserva Estratégica de Petróleo ⁠por encima de la liberación conjunta coordinada por el G7 de la semana pasada de 400 millones de barriles.

Asimismo, afirmó que el Tesoro no intentará "en absoluto" intervenir en los mercados de futuros del petróleo, pero que tomará medidas para aumentar los suministros físicos con el fin de intentar compensar el déficit de entre 10 millones y 14 millones de barriles por ⁠día causado por el cierre del estrecho de Ormuz.

"Así que, para que quede claro, no estamos interviniendo en los mercados financieros. Estamos abasteciendo los mercados físicos", indicó.

El gobierno de Donald Trump intenta contener el desbocado aumento de los costos energéticos tras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el 28 de febrero.

La represalia de Teherán prácticamente paralizó el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz, provocando graves interrupciones en las cadenas de suministro energético.

En tiempos de paz, aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado a nivel mundial transita por esta estratégica vía fluvial.

El precio del crudo Brent —referencia internacional del mercado— llegó a dispararse un 10% en las primeras horas de la jornada, para luego moderar su subida hasta un 5%, situándose en 112.76 dólares por barril.