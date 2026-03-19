La banca está lista para apoyar proyectos viables de infraestructura: Manuel Romo, Banamex

La banca está lista para apoyar el Plan de Infraestructura del gobierno de Claudia Sheinbaum y aportar al crecimiento del país, en la medida en que haya proyectos viables, afirma Manuel Romo, director de Grupo Financiero Banamex.

En entrevista, confirma que el crecimiento económico del país podría ser mucho más acelerado si hubiera una mayor inversión, pero para ello “es muy importante trabajar en un ambiente de confianza para los inversionistas”.

“En esa medida –afirma–, no sólo Banamex sino muchos otros de mis colegas van a estar más que entusiasmados en participar en los proyectos”.

Entrevistado en sus oficinas de Santa Fe, el directivo confirma que el área de análisis del banco anticipa que un crecimiento de México de 1.6% para el 2026, pero insiste en que este crecimiento podría ser mucho más acelerado si hubiera una mayor inversión.

El 2025 fue un año de inflexión

Manuel Romo menciona que “el 2025 fue un año de inflexión para Banamex. Fue el primer año de operación desde que nos separamos de Citi México y nos fijamos una estrategia que básicamente era en tres ejes”.

Enumera: el primer eje fue acelerar la dinámica de todas líneas de negocios; el segundo fue el rebranding, relanzar la marca Banamex “con una promesa moderna, joven, en una institución de más de 140 años. De ahí salió nuestra campaña con una roseta estilizada y con una promesa al mercado que dice: ‘Aquí para ti siempre’”.

El tercer eje fue el trabajo para tener un inversionista de referencia, que el año pasado concluyó con la noticia de la inversión de Fernando Chico Pardo por 25% del grupo financiero.

Voto de confianza a México

“Empezamos el 2026 ya con Fernando Chico Pardo como presidente del Consejo, su participación ratifica un voto de confianza a la estrategia, es un voto de confianza a la administración y es un voto de confianza a México”, precisa el directivo.

En este punto, el banquero destaca la participación adicional de otros inversionistas en Banamex por 24% de la participación accionaria en Grupo Financiero Banamex, limitada a un máximo de 4.9 por ciento.

Se trata de inversionistas institucionales como General Atlantic, Afore Sura, Chubb y un grupo de fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Autotithy (QIA).

Manuel Romo afirma que al interior de Banamex fueron muy cuidadosos en la elección de inversionistas, de los cuales dijo: “todos son de pantalón largo. Estamos hablando de inversionistas institucionales, importantes conocedores de todos los mercados financieros mundiales y el hecho de que hayan invertido en el Banco Nacional de México junto con Fernando Chico Pardo, es un voto de confianza, insisto, enorme para Banamex, para México y para la tranquilidad para nuestros clientes”.

Manuel Romo dice que en Banamex han desarrollado una estrategia específica para México.

Y ahora, con la participación de Fernando Chico en el accionariado, junto al resto de los inversionistas, se redobla la apuesta a que Banamex tenga la vocación de servir todos los segmentos, tanto de empresas como de individuos a nivel nacional.

En la charla, el director del Grupo Financiero Banamex dice que se han identificado dos grupos de riesgo: internacional y nacional, que hay que administrar y monitorear.

Los riesgos internacionales tienen que ver con la negociación del Tratado del Libre Comercio; la aplicación de aranceles; la velocidad de la baja en las tasas de interés; la evaluación de los mercados de valores internacionales (si está en la evaluación correcta o no, dado todo lo que está llegando a las empresas de tecnología).

Mientras que, en la parte nacional, es fundamental el aterrizaje de la reforma judicial. “En la reforma judicial estamos monitoreando la atracción en el número de casos y que se resuelvan en tiempo y forma; que no se politicen los juicios; que no se cuestionen criterios existentes como, por ejemplo, el tema de cosa juzgada.

Medir a quién le dan su confianza

Sobre la llegada de los nuevos jugadores al sector, Manuel Romo le da la bienvenida a la competencia, pero hace énfasis en que cuando llegan nuevos jugadores es muy importante revisar la historia de lo que ha pasado, en especial cuando hay una efervescencia por crecer.

“En cuanto a los depósitos, yo creo que cada uno de los depositantes debe de medir el riesgo de a quién le da su confianza, sus ahorros. Y en la parte de crédito, hay que ser cuidadosos y hay que prestar con prudencia y no sobre endeudar a los individuos”.

Y aclara que aquí no se busca mencionar a una institución como tal. “Hablo porque se lastima el sistema y se sobre endeuda a las personas. Yo creo que los bancos ahorita, los grandes bancos del país han aprendido la lección. Por eso está el Buró de Crédito, por eso los niveles de capital que están, el nivel de liquidez que está, y hay que seguir (operando) con esa prudencia”, concluye.