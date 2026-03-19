Ninguna industria en México invierte tanto como la banca: Jorge Arce, HSBC

Algo que no teníamos hace mucho tiempo es un portafolio de proyectos que van a necesitar del sector público y del privado, de esas asociaciones para invertir”, afirma Jorge Arce, director general de HSBC México, quien precisa que ello ayudará a impulsar el crecimiento.

Se refiere a los proyectos contenidos en el Plan México y el Plan de Infraestructura, entre otros, que ha presentado el Gobierno Federal para los próximos años.

“Esas asociaciones entre el sector público y el sector privado para invertir, son para que cada quien tenga el beneficio que está buscando, un bien social, un retorno sobre inversión en sectores que realmente contribuyen a la productividad del país, que es gas, hidrocarburos, producción de electricidad, puertos, aeropuertos, caminos. Todo eso hace al país más productivo; la modernización de aduanas (...) todo esto hace que tengamos el potencial de crecer mucho más rápido”, dice.

En este sentido, comenta que en una reunión reciente del gremio bancario con la presidenta, Claudia Sheinbaum, les mostró los proyectos del gobierno y pidió apoyar su financiamiento.

“Nos dijo: apoyemos, métanse, contraten equipos que puedan ayudar a estructurar estos financiamientos. No fue pedirnos cosas, sino más bien decir: ‘esto es lo que estamos ofreciendo, necesitamos que ustedes de su lado nos ayuden a vender esos proyectos, a financiarlos, y traer inversionistas de todo el mundo’, que es lo que mejor hacemos”, precisa.

Tenemos ganas de crecer el portafolio

Al respecto, el banquero destaca que hay apetito por crecer el portafolio en estos y otros proyectos.

“Estamos invirtiendo más que nunca. Ninguna industria en México invierte tanto como la banca. Este año vamos a tener récord de inversiones. Estamos invirtiendo en infraestructura física, en sistemas digitales, en la resiliencia de los sistemas, en nuestra gente, en más capital para podernos apalancar”, refiere.

Durante la charla, Jorge Arce reconoce lo complicado que fue el 2025, en parte, porque fue el primer año del actual gobierno, y tradicionalmente se caracteriza por un bajo crecimiento.

Sin embargo, resalta que la administración actual hizo lo que tenía que hacer, una consolidación fiscal. “Tenía que bajar ese déficit, tenía que asegurarse que su gasto era sostenible en el tiempo, hizo un gran trabajo en el 2025. El presupuesto para el 2026 va también con una consolidación fiscal, que es muy importante”.

Incertidumbre e inversiones

Por otra parte, el directivo menciona que el año pasado se generó una “tormenta” con el principal socio comercial de México.

“Una tormenta en la cual se pusieron aranceles, lo que creó un enorme ambiente de incertidumbre, que retrasó mucho las inversiones”, pero aclara que, a pesar de los aranceles, México sigue en una ruta positiva en la que, a pesar de esa incertidumbre, “nuestras exportaciones hacia Estados Unidos crecieron más que nunca”.

De igual forma, resalta la apreciación del peso frente al dólar estadounidense, lo que refleja la confianza en México a nivel global.

“Entonces, el 2025 fue muy complicado, nos tocó una tormenta perfecta de consolidación fiscal, altas tasas de interés que van a la baja, y una relación comercial y económica con nuestro socio más grande, bastante complicada”, resume.

El 2026 será muy diferente

El director de HSBC México considera que al final del día el andamiaje funcionó y demostró que la economía mexicana es bastante competitiva.

Estima que el 2026 va a ser muy diferente “porque las tasas han bajado significativamente, y con el peso tan fuerte, eso va a detonar más crecimiento, especialmente en industrias muy sensible a tasas de interés, y también va a ahorrarle dinero al sector público que puede utilizar para reducir su déficit o invertir más. Además, tenemos el Mundial de Futbol, y vamos a tener un proceso de revisión del T-MEC”.

Sobre este último punto, Arce piensa que la relación comercial no se va a alterar, ello, aunque el tratado pudiera cambiar.

“A lo mejor no va a ser lo que tenemos, no va a ser lo que queremos, pero va a ser lo suficientemente bueno para México y va a estar mejor que con el resto del mundo, que el final del día es lo que más importa”, enfatiza.

El banquero cree que se tendrán que renegociar ciertos aranceles que se aplican en ciertas industrias y productos.

“Entonces no sólo es renegociar la revisión del tratado, sino renegociar el acero, el aluminio, cierto tipo de cosas, pero el andamiaje está ahí”.