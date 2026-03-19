Federación de Irán anuncia que "boicoteará" a Estados Unidos pero no el Mundial

Irán "boicoteará a Estados Unidos", pero "no el Mundial" de fútbol, dijo este miércoles el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj.

Según el programa, Irán debe jugar los partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, pero ahora se estudia la posibilidad de pasar esos partidos a México.

"Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo", dijo Taj este miércoles en un video publicado por la agencia de prensa Fars.

La federación iraní de fútbol asegura que ha entablado conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos fuera de Estados Unidos, aunque el máximo organismo del fútbol mundial ha mantenido hasta ahora que el calendario del torneo no se modificará.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que su país está preparado para albergar los partidos de la primera fase de Irán si fuera necesario, debido al conflicto en Oriente Medio.

"México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto esperaremos a ver qué decide la FIFA", acotó la mandataria.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó inicialmente que Trump había dado garantías de que la selección iraní seguiría siendo bienvenida.

El programa oficial prevé que Irán se enfrente a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y luego a Egipto en Seattle, por el grupo G de la Copa del Mundo.

No obstante, Trump desató una oleada de críticas hace una semana al declarar que la selección de Irán no debería viajar al torneo "por su propia vida y seguridad".

Teherán respondió que "nadie puede excluir a la selección nacional de Irán del Mundial".

Irán fue la segunda selección asiática, después de Japón, en clasificarse para el Mundial, asegurando su plaza hace casi un año.

La base de entrenamientos de la selección iraní para el torneo está prevista en Tucson, Arizona.

Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, denunció el lunes "la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos en la expedición de visados y la prestación de apoyo logístico" a la delegación iraní de cara al torneo.