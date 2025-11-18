Mexicanos trabajan en piloto automático, 68% desconoce el valor de lo que hace

El 68% de las personas en México desconoce el valor de su trabajo; es decir, laboran en piloto automático sin la posibilidad de medir el impacto de sus acciones en el negocio, de acuerdo con una investigación de Adecco Group. Además de tratarse de un pilar para el sentido de propósito, puede marcar la diferencia entre cómo se afronta el futuro del trabajo.

El informe La humanidad en el trabajo: Cómo prosperar en la era de la IA, de la firma global de capital humano, destaca que sólo el 32% de los trabajadores en México está consciente del valor de su trabajo. Una proporción ligeramente por debajo. La proporción es ligeramente inferior al promedio global (36%).

“Los resultados indican que los trabajadores necesitan claridad sobre cómo generar más valor con su trabajo. Los empleadores que proporcionen esta orientación aumentarán la retención, ya que los trabajadores confiarán en que tendrán nuevas oportunidades si se sienten insatisfechos. También les infundirá un sentido de propósito”, se destaca en el reporte.

¿Por qué es relevante el sentido de propósito? Adecco identifica un vínculo entre los profesionistas que tienen claridad en el impacto de sus tareas y la preparación para enfrentar los cambios en el mundo del trabajo con la inteligencia artificial (IA).

Por ejemplo, el 44% de los trabajadores preparados para el futuro del trabajo tiene la capacidad de medir el impacto de su trabajo, esa proporción desciende 32% entre quienes no están listos para los cambios de la IA en el mercado laboral.

“Los trabajadores preparados para el futuro cuentan con el apoyo de su empleador para comprender el valor de sus habilidades ahora y en el futuro. Son más propensos que los trabajadores convencionales a comprender cómo contribuyen al negocio, y se les asignan objetivos claramente definidos. La combinación de estos factores significa que están mejor equipados para medir el impacto de su trabajo”, indica el informe.

Sobre los factores que más impulsan el sentido de propósito en el trabajo, las personas mencionan los siguientes:

Una mejor comprensión del impacto de la IA en el trabajo que realizo. Una mejor comprensión de la estrategia de la empresa. Más oportunidades de crecimiento profesional. Un equipo estable y solidario. Mayor participación en la configuración de los cambios que está experimentando mi trabajo debido a la IA. Una conexión personal más fuerte con el propósito y los valores de mi empleador. Contribuir a la innovación tecnológica/de productos en mi empresa. Mayor seguridad laboral. Trabajo más significativo. Propósito y valores organizativos más claros.

Otra característica de los perfiles más avanzados para el futuro del trabajo, es que están conscientes que su valor en el mercado laboral tiene más relación con sus competencias que son sus experiencias previas.

“Los trabajadores preparados para el futuro tienden a creer que su valor se define por sus habilidades en tiempo real, en lugar de por los puestos de trabajo que han ocupado en el pasado. Esta perspectiva es fundamental para su capacidad de adaptación. Entienden bien cómo deben desarrollarse en los próximos cinco años, y esta claridad se traduce en proactividad”, señala Adecco.

IA: Más transformación que pérdida de empleos

A medida que el acceso a la inteligencia artificial generativa se generaliza, los temores por la pérdida de empleo desaparecen y las personas perciben un cambio más cercano a la transformación de puestos de trabajo.

De acuerdo con la investigación de la firma, sólo una cuarta parte de los trabajadores considera que la IA generará un desplazamiento de empleos. Por otra parte, siete de cada 10 opina que esta tecnología influirá en un rediseño de los puestos laborales.

El escenario del uso de la IA en el trabajo es bastante optimista, casi ocho de cada 10 trabajadores encuestados dicen que esta tecnología les permitirá hacer tareas que antes no podían.

“Los trabajadores parecen estar aceptando en gran medida los cambios provocados por la IA, ya que el 77 % afirma que la IA les ha permitido realizar tareas que no podían hacer antes de tener acceso a esta tecnología. Esto es positivo, ya que casi tres cuartas partes afirman que la IA ya ha cambiado, o esperan que cambie, las actividades que realizan y las habilidades que requieren para su puesto”, destaca el reporte.