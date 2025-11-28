Conalep y Sostenibilidad Global buscan crear semillero de talento verde en México

El Conalep y la organización Sostenibilidad Global unieron fuerzas para impulsar el primer semillero de talento verde en México. A través de un convenio, se impulsará la formación de los estudiantes en habilidades vinculadas con la sostenibilidad, independientemente del campo de estudio, y se buscará crear una carrera técnica enfocada en la materia, entre otras acciones.

“La sostenibilidad no es un sector, es un enfoque transversal y debe ser una nueva forma de generar economía, y todas las industrias deberán hacer esa transición y por lo tanto, todo el talento que se requiera deberá tener esta transversalidad. Próximamente no hablaremos de empleos verdes porque todos los puestos de trabajo serán verdes”, afirmó Elizabeth Palacios, directora de Comunicación y Vinculación de la organización.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “el éxito de la transición verde dependerá de la capacidad de la fuerza laboral para desarrollar las habilidades necesarias”. Algunos países de América Latina se encuentran entre los más expuestos a los embates del cambio climático; en ese sentido, un futuro sustentable requiere desarrollo de competencias tanto para los trabajos emergentes como para “desempeñar empleos tradicionales de una manera más sostenible”.

El convenio entre el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y Sostenibilidad Global contempla apoyo técnico para la actualización de programas curriculares y la incorporación de estudiantes en proyectos reales, procesos de investigación aplicada, actividades con empresas aliadas y programas relacionados con movilidad sostenible, energía y desarrollo local.

“A través de la alianza que firmamos, nos comprometemos a fortalecer la formación dual y las prácticas profesionales, vinculando a nuestros estudiantes con empresas y organizaciones que ya están transformando la manera en la que producimos, consumimos y cuidamos los recursos. Asimismo, buscaremos crear un programa educativo integral en sostenibilidad, en el marco de las alianzas por una movilidad sostenible para todos y por la equidad energética”, afirmó Rodrigo Rojas Navarrete, director general del Conalep durante la firma del convenio.

La alianza busca preparar a las juventudes para que sean capaces de integrarse a sectores emergentes vinculados con energía renovable, movilidad sostenible, innovación socioambiental, economía circular y sostenibilidad corporativa.

“La firma del convenio abre la posibilidad de generar procesos de educación dual, de asegurar el seguimiento académico y administrativo de los estudiantes y de brindar capacitación a docentes y directivos para garantizar la calidad de esta formación técnica. También trabajaremos en la adaptación metodológica que se necesite para integrar el enfoque de sostenibilidad y la cereza del pastel, es que sí logremos una curricula que le permita al Conalep desarrollar la carrera de técnico en sostenibilidad”, detalló Elizabeth Palacios.

El último informe sobre El Estado de la Ciencia de 3M indica que para el 97% de los mexicanos considera que afrontar el cambio climático es un asunto relevante. Entre los efectos que más preocupan a las personas destacan:

Fenómenos meteorológicos extremos

Falta de agua potable

Mala calidad del aire

Cambio de temperatura y patrones climáticos

“El mercado está necesitando talento preparado, especialmente para los sectores de energías limpias y movilidad sostenible, hay carreras que ya existen, como mecánica automotriz, pero ahora tienen que aprender cómo involucrarse en la transición hacia una movilidad sostenible”, comentó la representante de Sostenibilidad Global.

Las acciones en conjunto, además de impulsar el desarrollo de talento especializado, se alinea con las metas planteadas por el Plan México, el cual contempla el fortalecimiento de la formación técnica, el pleno despliegue de la educación dual en el nivel medio superior y el desarrollo de competencias para industrias estratégicas.

Economía verde: 30 millones de nuevas oportunidades

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) para el 2030 la transición hacia energías limpias habrá creado 30 millones de nuevos empleos en sectores como el de energía o tecnología de bajas emisiones.

La necesidad de transitar a una economía verde está generando un nuevo perfil de talento: los trabajadores de cuello verde. Según un informe de ManpowerGroup, esta fuerza laboral será cada vez más demanda en la medida que los consumidores, gobiernos y líderes empresariales sean más conscientes del impacto del cambio climático.

“La batalla por el talento verde ya ha comenzado: hoy, el 70% de los empleadores a nivel mundial dice que está actualmente o planeando contratar activamente para empleos o habilidades verdes”, indica la firma en su reporte El enverdecimiento del mundo del trabajo.