“Recursos Humanos está frente a un tsunami de cambios”: Mauricio Reynoso

“Estamos en un tsunami de cambios”, dice Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh). La agenda, asegura, está saturada entre reformas laborales, disrupción de la inteligencia artificial y cambios en las expectativas de los trabajadores, una tormenta perfecta que demanda la transformación de la gestión de talento.

“Recursos Humanos está ayudando a navegar entre las reformas laborales. También tenemos en la agenda el bienestar de los colaboradores, un gran tema que recae en Recursos Humanos como custodio de prácticas de bienestar. La urgencia de adaptar estructuras, la atracción de talento, la adaptación de la propuesta de valor también son parte de los retos”, afirma en entrevista con El Economista.

Desde 2018, cada segundo miércoles de septiembre se conmemora en México el Día Nacional del Ejecutivo de Recursos Humanos, fecha para reconocer su importancia en la mejora del mundo del trabajo. De acuerdo con el portal Data México, poco más de 200,000 personas se dedican a esta actividad, desde el 2021 la demanda de estos perfiles ha crecido.

Sin embargo, pese al papel clave que tienen en los negocios, Mauricio Reynoso considera que aún hay muchas organizaciones en las que Recursos Humanos está más enfocado en lo transaccional, y poco en lo estratégico.

“Cosas que se consideran básicas, pero que ocupan mucho tiempo de quienes están gestionando el talento. El reto es un gran abanico, y la mayoría está en etapas básicas”, expone.

Esto se refleja en el papel que tiene RH en las reuniones directivas. De acuerdo con el Índice de madurez de RR. HH. de 2025, de IDC y Cegid, sólo 28% de los ejecutivos de gestión de talento es parte del equipo de alta dirección, un 38% participa ocasionalmente en juntas y un 34% no es considerado.

Para el director general de Amedirh, la participación de los líderes de Capital Humano en los Consejos de las empresas es una característica de las organizaciones más avanzadas.

“En las compañías más avanzadas, el líder de Recursos Humanos participa en las juntas de negocio, hay revisión de indicadores de talento en la agenda de negocio, los planes estratégicos tienen un capítulo específico para la gestión de talento, y un indicio muy importante, es cuando el director general habla sobre la importancia de la gente en la organización. Esas son señales de que alguien en Recursos Humanos está haciendo bien su trabajo”, afirma.

El riesgo de no contar con un departamento de RH fuerte, opina, es para las finanzas corporativas. “Cuando el equipo de Recursos Humanos está alineado con la estrategia del negocio se genera un mayor compromiso de los colaboradores, hay una mayor fidelización, satisfacción con el entorno de trabajo, y eso es trabajo de Recursos Humanos con los líderes. Y todo eso tiene un costo y puedes reducirlos o evitar gastos innecesarios”.

La función de los equipos de gestión de talento, puntualiza, debe verse como “un coach de los líderes, acompañarlos en la gestión de las personas, Recursos Humanos no hace la cultura, esa la construyen los líderes con sus comportamientos, congruencia, valores y comunicación”.

Si bien desde las direcciones generales ya se visibiliza la necesidad de fortalecer las áreas de RH, Mauricio Reynoso considera que los equipos de Capital Humano no pueden esperar que el lugar llegue por si solo.

“El posicionamiento del área tiene que ver con la fuerza y la personalidad de quien dirige la función de Recursos Humanos, tienes que ser asertivo, sentirte cómodo frente al resto de las direcciones, y convertirte en el ‘pepe grillo’ de la dirección general”.

Congreso de Amedirh 2025

Este año la Amedirh realizará la 60 edición de su Congreso Internacional de Recursos Humanos, un espacio que abordará los principales retos de la función de RH, desde la digitalización hasta los cambios regulatorios.

El 22 y 23 de octubre diversos especialistas compartirán historias de éxito para apoyar a los equipos de Capital Humano a transformarse en un entorno de constante cambio.

“La columna vertebral es conocer las historias que hoy definen el éxito y el posicionamiento de un área de Recursos Humanos como gran socio de los líderes y qué debemos hacer para seguir construyendo más historias de éxito”, comparte Mauricio Reynoso.

La expectativa, comparte, es que todos los asistentes se lleven un compromiso para “seguir construyendo su historia de éxito en Recursos Humanos o iniciar a escribirla, si es que no la han iniciado. Que se lleven esos elementos para comenzar y que puedan decir: ‘este es mi legado’”.