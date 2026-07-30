Wendy’s se pinta de azul en México: Así es  el diseño de sus nuevos restaurantes Future Fresh

En la comida rápida, el producto ya no termina cuando se cierra la hamburguesa. También comprende el recorrido que comienza en la banqueta, continúa frente a una pantalla y concluye en una mesa, un automóvil o la mochila de un repartidor. Las grandes cadenas entendieron que el restaurante dejó de ser únicamente un comedor: ahora debe funcionar como escaparate, punto de venta digital, centro de distribución y expresión reconocible de una marca.

Ese cambio obliga a replantear el formato visual. Los colores, la arquitectura y la señalización ya no cumplen sólo una función decorativa; deben ordenar el tránsito de clientes, reducir tiempos de espera y hacer visible la propuesta gastronómica en un mercado saturado de logotipos, promociones y menús similares.

La tendencia tiene sustento en los nuevos hábitos de consumo. En Estados Unidos, casi 75% del tráfico de los restaurantes ya corresponde a pedidos para llevar, entregas o servicio desde el automóvil. Además, 57% de los adultos utilizó recientemente algún sistema móvil para ordenar, proporción que alcanza 74% entre los millennials y 65% en la generación Z, según la National Restaurant Association. Aunque las cifras corresponden al mercado estadounidense, muestran el entorno que está transformando a las cadenas globales.

El azul entra a la cocina visual

Wendy’s trasladará esa evolución a México con Future Fresh, su nuevo diseño internacional de restaurantes. El modelo integra fachada, señalización, pantallas, kioscos, empaques, uniformes y áreas de atención dentro de una sola identidad. También contempla espacios independientes para que los repartidores esperen los pedidos sin bloquear el movimiento de quienes comen dentro del establecimiento.

El cambio más evidente es el uso predominante del azul, equilibrado con el rojo tradicional. La decisión busca separar visualmente a Wendy’s de una categoría en la que buena parte de sus competidores utiliza tonalidades rojas. También recupera un elemento histórico: el primer restaurante de la cadena, inaugurado en Columbus, Ohio, en 1969, tenía un exterior azul y blanco. El color funciona así como una herramienta de reconocimiento, pero también como una manera de colocar nuevamente la comida en primer plano mediante imágenes, menús digitales y una comunicación más directa desde la calle.

Wendy’s estrena nuevo diseñoCortesía

Future Fresh fue diseñado principalmente para los mercados internacionales donde la compañía busca crecer y todavía necesita fortalecer su presencia. Ya opera en países como Chile, República Dominicana, Filipinas, Armenia, Inglaterra y Escocia; por ahora, Estados Unidos no cuenta con restaurantes completos bajo este concepto. El modelo puede modificarse según el tamaño del inmueble, el idioma y la comunidad, sin perder sus elementos centrales, de acuerdo con la explicación corporativa de Wendy’s.

Dos restaurantes y dos formas de comer

México recibió su primera unidad Future Fresh durante julio en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. El establecimiento, localizado sobre la carretera Guadalajara-Chapala, tiene dos niveles, servicio para automóviles, kioscos de autoservicio y capacidad para más de 100 personas. Se trata de un formato amplio, pensado para combinar permanencia, pedidos digitales y consumo desde el vehículo.

La segunda abrirá el 4 de agosto en Paseo de la Reforma 250, en la Ciudad de México. Será considerablemente más compacta, con alrededor de 40 lugares, y contará con un mural de la artista Patricia Santos. La diferencia entre ambas unidades muestra la flexibilidad que requieren actualmente las cadenas: un restaurante periférico con drive-thru no puede operar igual que un punto urbano rodeado de oficinas, turistas y tránsito peatonal.

En Reforma, la adaptación local estará concentrada inicialmente en el espacio y en la intervención artística. Wendy´s conservará productos globales como las hamburguesas cuadradas, Baconator, los nuggets, el sándwich de pollo y Frosty. La apuesta consiste en cambiar la forma de presentar, pedir y recibir los alimentos antes que transformar la propuesta culinaria.

El formato acompaña la expansión

El rediseño llega en medio de una competencia creciente. El mercado mexicano de hamburguesas dentro de los restaurantes de servicio rápido alcanzó un valor de 2,400 millones de dólares en 2024 y registró un crecimiento promedio anual de 14.3% durante los cinco años anteriores, de acuerdo con datos de Euromonitor citados por la compañía. La proyección apunta a un avance anual de 7.1% en los próximos años.

Wendy’s anunció acuerdos para desarrollar más de 60 unidades en México: AJ Group contempla 50 restaurantes en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, mientras que WS Pacific proyecta 12 establecimientos en Sinaloa y Durango. La cadena opera más de 7,000 restaurantes en el mundo y considera al país una de sus plataformas principales para crecer en América Latina, según la información presentada a inversionistas.

Future Fresh resume el nuevo reto de la comida rápida: servir a quienes quieren sentarse, ordenar desde el teléfono, recoger sin hacer fila o recibir el alimento en otro domicilio. El diseño puede atraer la primera visita y acelerar la entrega; la permanencia, sin embargo, seguirá dependiendo de la cocina. En una hamburguesa, la tecnología no sustituye la temperatura, la textura, el armado correcto ni la consistencia. El restaurante del futuro tendrá que verse distinto, pero también deberá demostrar que su transformación llega hasta el plato.