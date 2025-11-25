Thanksgiving 2025: Cómo preparar el mejor pay de calabaza con nueces (receta)

Thanksgiving ya no es solo una escena de película estadounidense. En muchas mesas mexicanas se ha vuelto la excusa perfecta para detenerse, agradecer y cocinar.

En ese ritual, el pay de calabaza con nueces ocupa un lugar privilegiado: combina la suavidad especiada del relleno con el crujiente tostado de la nuez, en un diálogo que resulta familiar para el paladar mexicano, acostumbrado a las texturas contrastantes.

La elección de la calabaza es clave. Las variedades de invierno —como la calabaza de castilla o las de pulpa densa tipo Musquée de Provence— concentran mayor dulzor y desarrollan notas que recuerdan a mantequilla y nuez al ser asadas. Nunca se deben hervir: el agua diluye azúcares, sabores y afecta la textura del puré.

Pay de calabaza con nueces para Thanksgiving Base crocante con nuez 180 g de galletas tipo María o digestive, finamente molidas 60 g de nueces tostadas y finamente picadas 90 g de mantequilla derretida 1 cucharada de azúcar mascabado Procedimiento:

Mezcla las galletas con las nueces, el azúcar y la mantequilla derretida hasta obtener una textura similar a arena húmeda. Vacía en un molde redondo de aproximadamente 22 cm, presiona bien tanto en el fondo como en las paredes para formar una base compacta. Refrigera 15 minutos y luego hornea a 180 °C durante 10 minutos. Deja enfriar mientras preparas el relleno. Relleno cremoso de calabaza y especias 500 g de puré de calabaza asada 200 ml de crema para batir 150 g de azúcar mascabado 3 huevos 1 cucharadita de canela molida ½ cucharadita de jengibre molido ¼ cucharadita de nuez moscada ¼ cucharadita de clavo molido ½ cucharadita de extracto de vainilla Pizca de sal 1 cucharada de bourbon o ron añejo (opcional, aporta profundidad aromática) 50 g de nueces en trozos gruesos para el relleno 30 g de nueces extra para decorar antes del horneado Procedimiento:

En un bowl amplio, mezcla el puré de calabaza con el azúcar mascabado, las especias, la sal y la vainilla. Incorpora la crema y, después, los huevos ligeramente batidos. Hazlo con una espátula o batidor de globo, pero sin montar: la idea es integrar, no incorporar aire, para evitar grietas y textura granulosa. Añade los 50 g de nueces en trozos y mezcla suavemente. Vierte el relleno sobre la base precocida y distribuye de forma uniforme. Coloca las nueces restantes sobre la superficie, cuidando que queden ligeramente hundidas para que no se quemen. Horneado: el punto exacto de la cremosidad Hornea el pay entre 135 y 140 °C durante 50–60 minutos. El indicador más confiable no es el tiempo, sino la textura: los bordes deben verse firmes, mientras que el centro debe permanecer ligeramente tembloroso al mover el molde. Esa oscilación suave es la promesa de una miga cremosa. Retira del horno y deja enfriar a temperatura ambiente hasta que el molde ya no esté caliente. Después, refrigera un mínimo de 4 horas, aunque lo ideal es dejarlo reposar toda la noche. Este descanso permite que las grasas se asienten, los sabores se integren y la textura adquiera esa densidad sedosa que se busca en un pay de calabaza.

Cómo servir y acompañar

Este pay debe servirse frío o ligeramente fresco, nunca recién salido del refrigerador. Basta con sacarlo 15–20 minutos antes de cortarlo. Acompáñalo con crema batida apenas endulzada, para equilibrar la densidad del relleno.

Un toque de ralladura de naranja, una pizca de flor de sal sobre las nueces o unas gotas de miel de maple pueden aportar un contraste final interesante, sin recargar el plato.