Teporocho: El té de ocho centavos que se volvió parte del habla popular mexicana (receta)

El teporocho no nació como un personaje, sino como un producto de mercado. Antes de nombrar a alguien vencido por el alcohol, pudo haber nombrado una bebida sencilla: una infusión caliente, preparada con hojas de naranjo o canela, mezclada con alcohol y vendida en puestos callejeros por ocho centavos. La frase “té por ocho” habría hecho el resto: la prisa del habla, la costumbre y la calle terminaron por juntar las palabras hasta volverlas una sola.

La etimología no está completamente cerrada, pero esa explicación tiene una fuerza cultural difícil de ignorar. En ella aparece una ciudad donde la bebida no solo se pedía por sabor, sino por precio, temperatura y efecto. El teporocho fue, antes que un estigma, una fórmula popular: agua caliente, hierbas aromáticas, alcohol y una moneda pequeña.

Su historia no pertenece a la coctelería ni a los recetarios solemnes. Pertenece a la banqueta, al puesto, al jarrito, al cuerpo que buscaba entrar en calor o prolongar la borrachera con una bebida accesible.

Té, alcohol y ocho centavos

La versión más conocida señala que, a principios del siglo XX, en México se vendían infusiones de hojas de naranjo o canela mezcladas con alcohol. Costaban ocho centavos. De ahí vendría la expresión “té por ocho”, deformada después como “teporocho”. No se trataba de una bebida refinada ni de un preparado con nombre de cantina. Era una solución de bajo costo para una clientela popular.

El detalle del precio es clave. Ocho centavos no solo explican la palabra; revelan el tipo de consumo que la hizo posible. El teporocho nació, según esta lectura, en una economía donde beber también era una cuestión de acceso. No había barra, hielo tallado ni copa. Había una preparación caliente que circulaba en la calle y que probablemente cambiaba según quien la sirviera: más canela, más naranjo, más alcohol, menos agua.

teporochoCortesía

El cambio más fuerte ocurrió después. La palabra dejó de nombrar la taza y comenzó a nombrar al bebedor. “Teporocho” pasó a usarse para referirse a una persona con consumo habitual de alcohol, generalmente asociada a la calle. Ahí la palabra perdió su inocencia. Ya no describía una preparación; describía una condición.

El teporocho pertenece a una zona del lenguaje donde la comida y la bebida se vuelven cultura oral. No se conservó por una receta exacta, sino por el uso. Su permanencia está en la manera en que los mexicanos nombran la borrachera, el exceso, el abandono y la vida de barrio. Es una palabra que pasó de boca en boca.

La palabra terminó de asentarse en la cultura popular mexicana con la literatura. En 1971, Armando Ramírez publicó Chin Chin el teporocho, novela situada en Tepito que llevó esa figura al centro de una narrativa cruda, barrial y profundamente urbana. El teporocho dejó de ser solo un término del habla popular para convertirse en personaje literario.

Después llegó la película dirigida por Gabriel Retes, que amplió el alcance del personaje. La historia pasó de la página a la pantalla y reforzó la imagen del teporocho como figura urbana del México del siglo XX. No era un consumidor elegante ni un borracho de cantina romántica. Era otra cosa: un cuerpo marcado por el exceso, la calle y la mirada de los otros.

El teporocho no necesita embellecimiento. Su valor cultural está en lo que deja ver: una ciudad que también se cuenta desde sus bebidas de calle, desde sus precios e incluso de aquello que no llegó al recetario pero sí al lenguaje.