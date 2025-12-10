Buscar
Receta de crema de chicharrón, la versión más reconfortante de un clásico mexicano

Una crema intensa, sedosa y profundamente sabrosa que convierte al chicharrón en protagonista absoluto en los días fríos.

Diego López

En la gastronomía mexicana, pocos ingredientes son tan versátiles y tan apreciados como el chicharrón. Su sabor profundo, su textura crujiente —que aquí transformamos por completo— y su carácter popular lo han convertido en un elemento indispensable en fondas, cocinas caseras y propuestas contemporáneas. Convertido en crema, adquiere una elegancia inesperada sin perder su esencia de antojo.

Esta receta toma ese ingrediente humilde y lo lleva a un formato reconfortante, ideal para una comida especial, para un menú de temporada o simplemente para consentirse. La crema de chicharrón logra un equilibrio perfecto entre sabor intenso, suavidad y cuerpo, acompañándose de notas lácteas y vegetales que potencian su profundidad.

Además, es una preparación práctica: requiere pocos pasos, ingredientes accesibles y permite jugar con toppings como chicharrón extra, crema ácida, cebollín o incluso aceite de chile. Es un platillo que sorprende, abraza y, sobre todo, invita a repetir.

Crema de chicharrón

Ingredientes (4 porciones)

  • 200 g de chicharrón prensado
  • 1 taza de chicharrón duro troceado
  • 1 cebolla blanca picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 3 cucharadas de mantequilla
  • 3 tazas de caldo de pollo
  • 1 taza de crema
  • 1 taza de leche evaporada
  • Sal y pimienta al gusto
  • Cebollín picado para decorar
  • Tiritas de chicharrón crujiente para servir

Preparación

  • En una olla grande, derrite la mantequilla y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Agrega el ajo y cocina 1 minuto más.
  • Incorpora el chicharrón prensado y mezcla hasta que se deshaga ligeramente con el calor. Añade el chicharrón duro troceado.
  • Vierte el caldo de pollo y cocina a fuego medio durante 10 minutos para que los sabores se integren.
  • Retira del fuego y licúa la mezcla hasta obtener una textura muy tersa.
  • Regresa la crema a la olla y añade la crema y la leche evaporada. Cocina a fuego bajo, moviendo constantemente, hasta que espese. Ajusta sal y pimienta.
  • Sirve caliente y termina con chicharrón crujiente y cebollín.

