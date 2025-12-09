Así es Paseo, el restaurante del chef Carlos Gaytán que quiere conquistar Disney

La cocina mexicana vuelve a encender reflectores en el mundo gracias a Carlos Gaytán, el primer chef mexicano que obtuvo una estrella Michelin en Estados Unidos. Su nuevo restaurante, Paseo, instalado en el corazón de Downtown Disney District, ha despertado entusiasmo entre visitantes y especialistas gastronómicos.

La experiencia en Paseo confirma por qué la cocina mexicana sigue conquistando paladares estadounidenses, incluso los más exigentes: es una propuesta sofisticada, emocional y profundamente auténtica. El ambiente es cálido y acogedor, pensado para quedarse, conversar y disfrutar. Conviene hacer reserva para la cena y llegar con el estómago vacío para poder probar y compartir varios platillos, porque aquí todo está diseñado para disfrutarse en mesa grande, aquí el verdadero sazón de México se encuentra en una versión contemporánea y memorable.

Para Visit Anaheim, atraer a un talento como Gaytán forma parte de una estrategia para tener opciones de gran sabor, reconocimiento y sazón, y pocos nombres podían generar mayor expectativa.

Desde su diseño hasta la selección del menú, Paseo deja claro que no se trata de un restaurante turístico más. Es un espacio donde la técnica, el producto y la narrativa del chef se encuentran para ofrecer una experiencia que honra lo mexicano desde una visión contemporánea.

El arranque del menú: verduras que cuentan historias

La propuesta culinaria inicia con preparaciones que colocan a los vegetales en el centro de atención, uno de los sellos distintivos del chef. El guacamole preparado con aguacate hass, tomate, serrano y cilantro, al que se le pueden añadir queso cincho o pork belly crujiente, establece un tono fresco y preciso.

La crema de calabaza con pepitas tostadas, canela y salvia frita demuestra un manejo impecable de los ingredientes de temporada, mientras que la ensalada de calabaza —con queso fresco, basil y una vibrante salsa macha verde— confirma que Gaytán puede dar protagonismo absoluto a las verduras sin perder elegancia.

En esta primera sección destacan también las conexiones con Oaxaca y el Pacífico. La tetela de pollo barbacoa con coleslaw cremoso, aguacate y queso cincho revela un diálogo claro entre tradición y refinamiento. La tlayuda con frijol negro, aguacate, cecina, pork belly y salsa macha evidencia una lectura moderna de un clásico oaxaqueño sin perder su esencia.

Chef - Carlos GaytánCortesía

Sabores del mar y la contundencia de la cocina fría

La cocina fría aporta momentos que demuestran el dominio técnico del chef. Los mejillones se presentan en un beurre blanc de azafrán con jalapeños encurtidos que aporta capas de acidez y aromas sutiles.

El aguachile de camarón destaca por su equilibrio entre frescura y picor, llevado más lejos por un toque inesperado de yuzu. El ceviche de atún con chiltomate, aguacate, chocho y cilantro criollo confirma la sensibilidad del chef para perfilar sabores, mientras que el Mayan ceviche combina pepino, manzana, miel, habanero y un gelée de aguachile que aporta textura y una profundidad elegante.

Platos fuertes que consolidan la narrativa del restaurante

En la sección de fondos, la propuesta se vuelve más amplia y contundente. El snapper a la talla, presentado entero y laqueado con una mezcla de guajillo y chiles toreados, llega acompañado de cebolla curtida, aguacate y tortillas de herencia, en un homenaje directo a los sabores costeros mexicanos.

El Yucatán fish, un mahi mahi marinado en achiote y cocinado dentro de hoja de plátano, se sirve con puré de camote, beurre blanc de habanero y ensalada de aguacate, un plato profundamente aromático que resume la influencia peninsular en la cocina del chef.

Coliflor rostizadaCortesía

Los camarones con pipián muestran una cocción precisa y una combinación equilibrada entre el pipián verde, el spaghetti squash, la cebolla morada y el queso cotija. Del lado de tierra, la Mama’s cochinita pibil destaca por su cocción lenta, servida sobre un puré de frijol negro y acompañada de encurtidos y tortillas hechas al momento. El chile relleno, elaborado con hongos, tinga vegetal, arroz poblano y queso fresco, demuestra que el chef puede reinterpretar un clásico desde una mirada fresca y cuidadosa.

La coliflor crujiente en mole amarillo, acompañada de salsa macha y almendras, se ha convertido en una de las preparaciones más celebradas por su profundidad y construcción visual. Las proteínas largas completan el espectro: los short ribs braseados llegan con frijoles y tomate rostizado; la carne asada se acompaña de papa rostizada y un jugo ligero de shishito; mientras que la lamb barbacoa, cocida lentamente con hojas de aguacate, se sirve con arroz de plátano dulce y tortillas hechas en casa.

Paseo - Chef Carlos GaytánCortesía

Un destino gastronómico dentro de un destino turístico

Más allá de su privilegiada ubicación, Paseo, junto con Visit Anaheim han logrado convertirse en un destino culinario por sí mismo. Visitantes, turistas y locales buscan la propuesta de Gaytán atraídos por la promesa de una experiencia mexicana honesta, sofisticada y siempre sorprendente. Con este proyecto, Carlos Gaytán confirma que sigue conquistando paladares internacionales, y que la cocina mexicana continúa expandiendo su presencia en mesas de todo el mundo.

Paseo se ha consolidado como una visita obligada en Anaheim y como un orgullo para México, demostrando que la tradición culinaria del país puede viajar, transformarse y conquistar sin perder esencia.