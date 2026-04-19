¿Sin planes para este domingo? Festivales gastronómicos que no te puedes perder

Abril se perfila como uno de los meses más activos para la gastronomía en la Ciudad de México y sus alrededores. Con una agenda que combina tradición, innovación y experiencias al aire libre, distintos espacios se transforman en puntos de encuentro donde la comida deja de ser solo consumo para convertirse en una experiencia cultural completa.

Desde festivales que celebran productos emblemáticos como el vino, el queso o la cerveza artesanal, hasta propuestas de alta cocina que giran en torno a técnicas específicas, la oferta refleja la diversidad y dinamismo del sector.

Más allá del antojo, estos eventos también muestran cómo la gastronomía se consolida como motor económico y atractivo turístico. La participación de productores locales, cocineras tradicionales, cervecerías independientes y restaurantes consolidados evidencia una cadena de valor que va del campo a la mesa. En conjunto, estos festivales no solo invitan a comer mejor, sino a entender el contexto, la historia y la identidad que hay detrás de cada platillo.

4º Festival Cultural del Vino y el Queso

El 4º Festival Cultural del Vino y el Queso se lleva a cabo del 17 al 19 de abril de 2026, como una opción imperdible para los amantes de la gastronomía y las experiencias al aire libre. Durante estos días, los asistentes podrán disfrutar de una oferta que combina degustaciones de vino y queso con una propuesta cultural pensada para toda la familia, desde actividades infantiles hasta presentaciones musicales en vivo.

El evento también impulsa el talento local con la participación de emprendedores de Naucalpan, quienes ofrecerán productos como joyería, arte y textiles. A esto se suma una agenda de espectáculos que incluye bandas de rock, imitadores y tributos musicales, lo que convierte al festival en un espacio de convivencia que mezcla sabores, cultura y entretenimiento con entrada gratuita.

Dirección: Parque Naucalli, Plaza Central, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Festival Queso y el vinoCortesía

Festival Querétaro en Los Pinos

El Festival Querétaro en Los Pinos se lleva a cabo el 18 y 19 de abril de 2026, acercando a la Ciudad de México lo mejor de la cultura, gastronomía y tradiciones queretanas. Durante este fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de platillos emblemáticos como las gorditas de maíz quebrado, barbacoa y mole, además de una oferta cultural que incluye música en vivo, danza, literatura y proyecciones, en un ambiente familiar y al aire libre.

El evento también destaca por la participación de cocineras tradicionales y artesanos, quienes compartirán productos regionales y talleres como la elaboración de la tradicional Muñeca Lele. Impulsado por las secretarías de Cultura federal y estatal, el festival busca mostrar la riqueza cultural de Querétaro a través de su cocina, arte y expresiones populares, consolidando a Los Pinos como un punto de encuentro gastronómico y cultural.

Dirección: Complejo Cultural Los Pinos, Calzada del Rey S/N, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.

Fiesta de la Cerveza

La primera edición de MXPDX Fiesta de la Cerveza se llevará a cabo el 25 y 26 de abril de 2026, posicionándose como uno de los encuentros más atractivos para los amantes de la cerveza artesanal en la Ciudad de México. Durante estos dos días, más de 30 cervecerías —15 mexicanas y 15 provenientes de Oregón, Estados Unidos— ofrecerán una amplia variedad de estilos que van desde lagers y pale ales hasta IPA intensas, stouts y propuestas experimentales, en un formato que invita a recorrer, probar y descubrir nuevas etiquetas.

Además de la oferta cervecera, el festival contará con música en vivo, zona gastronómica y un ambiente pensado para disfrutar sin prisa. Participan cervecerías destacadas como Falling Piano, Hércules, Cru Cru, Monstruo de Agua, Santa Sabina y Principia, acompañadas por casas internacionales de una de las regiones más influyentes del movimiento craft, lo que convierte a este evento en una plataforma de intercambio cultural y cervecero que promete consolidarse en la agenda anual de la ciudad.

Dirección: Jardín Juárez, Av. Chapultepec 61, Ciudad de México.

Cerveza bockFreepik

Festival del Horno Josper en Hacienda de los Morales

El Festival del Horno Josper en Hacienda de los Morales se llevará a cabo del 16 de abril al 31 de mayo de 2026, consolidándose como una de las experiencias gastronómicas más esperadas dentro de la alta cocina en la Ciudad de México. Este encuentro no se limita a un menú especial, sino que propone una exploración culinaria alrededor del horno Josper, una técnica que combina la intensidad de la brasa con la precisión de un horno cerrado, logrando cocciones a altas temperaturas que resaltan jugosidad, textura y un ahumado elegante en cada platillo.

La propuesta recorre desde entradas con identidad mexicana —como el guacamole con insectos o preparaciones que fusionan técnicas contemporáneas— hasta cortes de carne, opciones marinas y postres que también pasan por el fuego. En el marco de su 59 aniversario, el restaurante refuerza su papel como referente gastronómico, al tiempo que se prepara para recibir a visitantes internacionales rumbo al Mundial 2026, integrando experiencias que combinan cocina, hospitalidad y cultura en un mismo espacio.

Dirección: Hacienda de los Morales, Juan Vázquez de Mella 525, Polanco, Ciudad de México.