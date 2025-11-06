Lectura2:00 min
Pastel de queso con mango: Receta del postre que fortalece el sistema inmunitario
La dulzura tropical del mango y la suavidad del queso crema se unen en una receta que, además de deleitar, aporta beneficios nutricionales respaldados por la ciencia.
El mango es una de las frutas más completas del trópico: rico en vitamina C, betacarotenos y polifenoles antioxidantes, refuerza las defensas naturales del cuerpo. Investigaciones del Journal of Food Science and Technology señalan que sus compuestos fenólicos ayudan a combatir el estrés oxidativo y mejoran la respuesta del sistema inmunitario. Además, su contenido de vitamina A contribuye a mantener saludables la piel y las mucosas, que son la primera barrera ante virus y bacterias.
El queso y sus beneficios nutricionales
El queso crema, base de este pastel, es una fuente moderada de proteínas y calcio, elementos esenciales para la regeneración celular y la salud ósea. Cuando se combina con yogur natural o queso ricotta, se obtiene una textura ligera y un perfil nutricional equilibrado. Estudios de la Harvard School of Public Health destacan que los productos lácteos fermentados, consumidos con moderación, pueden favorecer la flora intestinal, y una microbiota sana es clave para un sistema inmunológico fuerte.
Este pastel de queso con mango no solo conquista por su sabor fresco y tropical, sino que puede formar parte de una alimentación saludable. Su balance entre fruta, proteína y grasas naturales lo convierte en un postre ideal para quienes buscan placer sin excesos. Investigaciones de la American Journal of Clinical Nutrition vinculan las dietas ricas en frutas antioxidantes con una mejor regulación de la inflamación y del metabolismo.
Ingredientes:
- 2 mangos maduros (pelados y en cubos)
- 400 g de queso crema bajo en grasa
- 200 ml de yogur natural o griego
- 3 huevos
- 100 g de azúcar mascabado o miel
- 1 cda de extracto de vainilla
- 1 base de galleta triturada (150 g de galletas + 50 g de mantequilla derretida)
- Jugo de medio limón
Preparación:
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Mezcla las galletas trituradas con mantequilla y forma la base en un molde desmontable. Refrigera 10 minutos.
- Licúa el queso crema, yogur, huevos, azúcar, vainilla y el jugo de limón hasta obtener una mezcla homogénea.
- Vierte sobre la base y hornea por 40 minutos o hasta que el centro esté firme.
- Deja enfriar y cubre con puré o rebanadas de mango fresco.
- Refrigera al menos 2 horas antes de servir.