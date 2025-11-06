Pastel de queso con mango: Receta del postre que fortalece el sistema inmunitario

El mango es una de las frutas más completas del trópico: rico en vitamina C, betacarotenos y polifenoles antioxidantes, refuerza las defensas naturales del cuerpo. Investigaciones del Journal of Food Science and Technology señalan que sus compuestos fenólicos ayudan a combatir el estrés oxidativo y mejoran la respuesta del sistema inmunitario. Además, su contenido de vitamina A contribuye a mantener saludables la piel y las mucosas, que son la primera barrera ante virus y bacterias.

El queso y sus beneficios nutricionales

El queso crema, base de este pastel, es una fuente moderada de proteínas y calcio, elementos esenciales para la regeneración celular y la salud ósea. Cuando se combina con yogur natural o queso ricotta, se obtiene una textura ligera y un perfil nutricional equilibrado. Estudios de la Harvard School of Public Health destacan que los productos lácteos fermentados, consumidos con moderación, pueden favorecer la flora intestinal, y una microbiota sana es clave para un sistema inmunológico fuerte.

Este pastel de queso con mango no solo conquista por su sabor fresco y tropical, sino que puede formar parte de una alimentación saludable. Su balance entre fruta, proteína y grasas naturales lo convierte en un postre ideal para quienes buscan placer sin excesos. Investigaciones de la American Journal of Clinical Nutrition vinculan las dietas ricas en frutas antioxidantes con una mejor regulación de la inflamación y del metabolismo.