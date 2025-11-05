Cómo hacer un panqué de elote perfecto: Historia, tips y la receta tradicional

El panqué de elote es uno de esos postres que evocan la cocina de las abuelas. Aunque su técnica proviene de la repostería europea —inspirada en el “pound cake” inglés o “panqué” francés—, en México adquirió identidad propia al encontrarse con el ingrediente más sagrado: el maíz.

Su historia se remonta al periodo colonial, cuando las harinas de trigo llegaron a la Nueva España y se fusionaron con ingredientes locales. Las cocineras novohispanas descubrieron que el elote tierno, con su dulzura natural y textura cremosa, daba cuerpo y humedad a los panes. Así nació un híbrido delicioso: un pan esponjoso con alma mexicana, hecho de maíz fresco y mantequilla.

Con el tiempo, esta receta se transmitió de generación en generación, adaptándose a las cocinas modernas. En los años 50, la popularización de la licuadora permitió preparar el panqué de elote con facilidad, convirtiéndolo en un clásico.

El secreto está en el grano

La clave para un panqué de elote perfecto está en el tipo de maíz. Se debe usar elote tierno, de grano blanco o amarillo, con la humedad justa para que el pan quede suave y jugoso. Si se utiliza maíz demasiado maduro, la textura será seca y arenosa.

Un consejo que las cocineras tradicionales no olvidan es no colar la mezcla: la fibra del elote aporta textura y sabor auténtico. Además, es importante licuar los granos con los ingredientes líquidos primero —mantequilla, huevos y leche condensada— para lograr una consistencia uniforme antes de incorporar los secos.

No hay que batir en exceso. La mezcla debe quedar homogénea, pero no espesa. Y al hornear, se recomienda hacerlo a 180 °C durante 45 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio, aunque ligeramente húmedo.