Cómo hacer paletas de matcha: Receta con té verde y antioxidantes para el calor

El matcha tiene un lugar especial entre los ingredientes verdes: no sabe a fruta, no sabe a hierba cualquiera y tampoco necesita esconderse detrás de demasiado azúcar. Su encanto está en ese sabor vegetal, ligeramente amargo, que cuando se mezcla con leche y un toque dulce se convierte en un postre frío, elegante y muy fácil de preparar.

Además de su color intenso, el matcha es conocido por concentrar compuestos antioxidantes propios del té verde. Por eso suele asociarse con bebidas y postres más ligeros.

Las paletas caseras permiten controlar el dulzor, elegir la leche que más te guste y evitar que el sabor del té verde se pierda entre demasiados ingredientes. La clave está en disolver bien el matcha antes de mezclarlo con la base cremosa, porque si se agrega directo a la leche fría puede formar grumos y dejar una textura arenosa.

También es importante no usar agua hirviendo. El matcha agradece el agua tibia: suficiente para integrarse, pero no tan caliente como para volverlo más amargo.