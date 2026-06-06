Agua de nuez: La receta con sabor a postre ideal para refrescarte del calor

El agua de nuez tiene esa virtud de las bebidas caseras que parecen sencillas, pero guardan un pequeño lujo en el vaso. No es tan ligera como una limonada ni tan común como una jamaica; su encanto está en la textura cremosa, el perfume tostado de la nuez y ese sabor dulce que recuerda a un postre servido frío.

En temporada de calor, esta agua fresca funciona muy bien porque refresca sin perder cuerpo. La nuez aporta profundidad, la vainilla redondea el sabor y la leche le da una sensación suave. La clave está en no excederse con el azúcar para que la bebida no resulte pesada.