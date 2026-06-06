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Agua de nuez: La receta con sabor a postre ideal para refrescarte del calor
Cremosa, fresca y fácil de preparar, el agua de nuez es una bebida ideal para los días calurosos. Aquí te damos la receta para que quede con sabor a postre, pero sin empalagar.
El agua de nuez tiene esa virtud de las bebidas caseras que parecen sencillas, pero guardan un pequeño lujo en el vaso. No es tan ligera como una limonada ni tan común como una jamaica; su encanto está en la textura cremosa, el perfume tostado de la nuez y ese sabor dulce que recuerda a un postre servido frío.
En temporada de calor, esta agua fresca funciona muy bien porque refresca sin perder cuerpo. La nuez aporta profundidad, la vainilla redondea el sabor y la leche le da una sensación suave. La clave está en no excederse con el azúcar para que la bebida no resulte pesada.
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Ingredientes
1 taza de nuez pecana o nuez de Castilla
1 litro de agua fría
1 taza de leche evaporada
½ taza de leche condensada, o menos si la quieres más ligera
1 cucharadita de vainilla
1 pizca de canela
Hielos al gusto
Nuez picada para servir, opcional
Preparación
- Remoja la nuez en agua tibia durante 15 minutos. Este paso ayuda a suavizarla y permite que se licúe mejor, sobre todo si quieres una bebida más tersa.
- Después, escurre la nuez y colócala en la licuadora con dos tazas de agua, la leche evaporada, la leche condensada, la vainilla y una pizca de canela.
- Licúa hasta obtener una mezcla cremosa y bien integrada.
- Si prefieres una textura más fina, cuela la preparación antes de pasarla a una jarra. Si te gusta con más cuerpo, puedes dejarla sin colar.
- Agrega el resto del agua fría, mezcla bien y prueba antes de añadir más leche condensada.
- Sirve con suficientes hielos. Para darle un acabado más atractivo, puedes añadir un poco de nuez picada encima o una pizca muy ligera de canela.