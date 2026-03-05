El Mundial también se come: Del yogurt a las botanas, la mesa mexicana se llena con la Selección

Cuando juega la Selección Mexicana, el país no solo se reúne frente a la pantalla; también reorganiza su mesa. El fútbol se convierte en una excusa colectiva para comer, beber y convivir, y en ese ritual la industria alimentaria encuentra uno de sus momentos de mayor dinamismo.

El partido del Tri no solo se mide en audiencia o goles: también se mide en consumo. Supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes y plataformas de entrega registran aumentos importantes en categorías asociadas al “menú del partido”, una combinación que incluye cerveza, refrescos, botanas, pizzas, hamburguesas y snacks para compartir.

De cara al Mundial 2026 —que tendrá a México como uno de sus anfitriones— ese fenómeno ya está en marcha. Plataformas de comercio electrónico y entrega de alimentos anticipan que durante los encuentros mundialistas la demanda de productos asociados al fútbol puede elevarse hasta 40% frente a periodos regulares, particularmente en cerveza, botanas y refrescos, de acuerdo con estimaciones del sector logístico y de comercio digital sobre el impacto del torneo en el consumo en México.

En restaurantes y bares el efecto suele ser aún más visible. Durante partidos relevantes de la Selección Mexicana se han documentado incrementos de hasta 80% en ventas, impulsados por la transmisión de los encuentros y por el carácter social que tiene el fútbol en México, según reportes de cámaras restauranteras y análisis de consumo en eventos deportivos. La Selección Mexicana, en otras palabras, no solo mueve emociones: mueve la despensa.

Comida y el mundial de futbolFreepik

El menú del partido: de la cerveza a los lácteos

Hoy el partido también impacta la venta de galletas, yogures, leches, papas fritas, pizzas, hamburguesas y alimentos preparados, categorías que se integran a la mesa familiar cuando se reúne para ver al Tri.

Durante ciclos mundialistas se han registrado incrementos cercanos al 5.8% en volumen de ventas, con un crecimiento adicional posterior al torneo debido a la inercia de consumo que dejan estos eventos, según estudios de la consultora internacional Kantar sobre el impacto de los eventos deportivos en el mercado cervecero.

Marcas históricas como Coca-Cola, Sabritas o Corona entienden que el verdadero terreno de juego está en la mesa del aficionado. Por ello, las botanas y bebidas son el corazón del ritual futbolero, impulsado por una estrategia que ya es una necesidad comercial en cada justa mundialista: estampar a los seleccionados mexicanos en empaques y comerciales para encender la emoción desde el silbatazo inicial hasta el final del partido.

David Oropeza, creativo asociado y experto en publicidad, explica que esa presencia constante de marcas vinculadas al fútbol responde a una lógica clara de identificación emocional con el público.

“A ver, lo que sucede es que existen acuerdos meramente comerciales entre las marcas y algunas personalidades, en este caso jugadores de la selección. El objetivo es generar una mayor identificación con el público futbolero, que ubica perfectamente quiénes son los seleccionados y sigue de cerca sus carreras”, explicó.

El especialista señaló que las empresas aprovechan esa cercanía emocional que los aficionados sienten hacia los futbolistas para posicionar sus productos en momentos clave del calendario deportivo.

“A pesar de que la selección no ha ganado una Copa del Mundo, hay seguidores que viven el futbol mundialista con mucha intensidad. Conocen en qué equipos juegan los futbolistas, ya sea en la Liga MX o en clubes internacionales, y esa familiaridad es algo que las marcas capitalizan”, añadió.

Marketing que llega hasta la cocina

La presencia del fútbol en la mesa mexicana no ocurre por casualidad. Detrás existe una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada: llevar la imagen de la Selección Mexicana hasta los empaques de productos cotidianos.

Al acercarse una Copa del Mundo, los empaques de alimentos y bebidas se tiñen de verde, blanco y rojo. Botellas, latas y botanas lanzan ediciones especiales con el escudo de la Selección, motivos mundialistas y los rostros de los futbolistas del momento o figuras históricas.

De acuerdo con recuentos de la industria deportiva, la Selección Mexicana mantiene actualmente alrededor de 30 marcas vinculadas a su ecosistema comercial, una cifra que ha crecido en los últimos ciclos mundialistas, según análisis del mercado de patrocinios deportivos publicados en medios especializados en economía del deporte.

En ese sentido, David Oropeza, como experto en publicidad, señala que esta estrategia combina dos elementos fundamentales: el objetivo comercial y la conexión emocional con los consumidores.

“En el fondo es una lógica psicocomercial. Las marcas saben que existe una identificación muy fuerte del público con ciertos jugadores. Por ejemplo, futbolistas como Andrés Guardado o Miguel Layún son ampliamente reconocidos por distintos sectores de la población, y esa notoriedad facilita que las campañas tengan mayor impacto”, concluyó.

Inteligencia artificial, la cocina y el Mundial 2026Cortesía

En ese contexto, el Mundial 2026 promete intensificar ese fenómeno y esa experiencia empieza a transformarse también con tecnología. En los nuevos hogares conectados, asistentes inteligentes como Alexa+ comienzan a integrarse a la rutina del consumo doméstico, permitiendo sugerir recetas, elegir botanas o incluso realizar pedidos de comida con solo una indicación de voz antes del inicio del partido.

En un escenario mundialista donde los empaques, promociones y campañas digitales también se visten con los colores de la selección, la inteligencia artificial empieza a formar parte de la misma narrativa: la del aficionado que no solo ve el juego, sino que también decide qué comer mientras lo vive.