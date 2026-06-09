Mundial 2026: Ver un partido en casa podría costar hasta 3,000 pesos entre comida y botanas

El Mundial 2026 también se medirá en la mesa. Una reunión de 10 personas para ver un partido en casa podría representar un gasto promedio de 3,000 pesos, principalmente entre comida preparada, bebidas, botanas y abarrotes, de acuerdo con estimaciones realizadas rumbo al arranque de la Copa Mundial de Futbol.

A unos días del silbatazo inicial, la conversación mundialista no solo pasa por los estadios, las camisetas o las pantallas. También llega a la cocina, a la tiendita, a la hielera y a esa mesa que, en México, casi siempre termina llena cuando hay futbol. Ver un partido en casa rara vez ocurre sin algo al centro: tacos, tortas, pizzas, alitas, papas, cacahuates, salsas, refrescos, cervezas, hielos y compras de último minuto antes de que ruede el balón.

Una mesa con marcador propio

El dato permite dimensionar el tamaño del ritual. Si una reunión de 10 personas puede alcanzar un gasto promedio de 3,000 pesos por partido, el costo por invitado rondaría los 300 pesos, dependiendo del tipo de comida, la cantidad de bebidas y la duración del encuentro. La cuenta puede subir cuando se piden alimentos preparados a domicilio, se compran bebidas alcohólicas o se arma una mesa más completa con botanas, postres, desechables, salsas y complementos.

Ese gasto no responde únicamente al hambre. También habla de la forma en la que se vive el futbol en casa: con comida al centro, platos compartidos y compras que se multiplican conforme llegan más invitados. En muchas reuniones, el partido empieza antes del silbatazo, cuando alguien pregunta qué se va a pedir, quién lleva las bebidas o si alcanza con las botanas que ya están sobre la mesa.

Mundial y gastoCortesía

Durante el Mundial, 90% de las compras recurrentes se concentrarán en alimentos preparados, bebidas y abarrotes. Es decir, el gasto mundialista no estará únicamente en boletos, viajes, camisetas o artículos deportivos, sino en productos de consumo inmediato: aquello que se compra, se abre, se sirve y se comparte mientras avanza el partido.

La comida preparada tendrá un papel central porque resuelve la reunión sin obligar a nadie a pasar horas en la cocina. Funciona por su practicidad, pero también por su capacidad de reunir. Una charola de tacos, una orden grande de alitas, pizzas para compartir, tortas, hamburguesas, nachos, chicharrón preparado, esquites, elotes o papas con salsa responden a una misma lógica: comer sin interrumpir el partido.

La botana también juega

La mesa mundialista no busca protocolo. Busca abundancia, antojo y velocidad. La comida debe poder compartirse, servirse con facilidad y aguantar el ritmo de una reunión que puede empezar desde la previa y terminar mucho después del silbatazo final. Por eso, las botanas y los abarrotes también pesan en la cuenta: bolsas de papas, cacahuates, salsas, limones, servilletas, vasos, platos, hielos y refrescos suelen aparecer como compras pequeñas que, sumadas, elevan el gasto total.

Mundial en casaFreepik

El Mundial 2026 también podría mover la economía de los negocios cercanos. Las estimaciones señalan que 14% de la derrama mundialista podría beneficiar al comercio local, lo que representaría hasta 10,000 millones de pesos para negocios de barrio.

El impacto no ocurre solo durante los 90 minutos. También aparece antes y después del partido. Se compra con anticipación para recibir invitados, se repone bebida o botana durante el encuentro y, si el resultado acompaña, la celebración puede extenderse. En ese movimiento, la comida se convierte en uno de los motores más constantes del gasto mundialista.

¿Cuánto puede costar llenar la mesa?

Una mesa de 3,000 pesos para 10 personas puede incluir comida fuerte, botanas, bebidas y productos complementarios. El gasto dependerá del tipo de reunión: no cuesta lo mismo preparar algunos antojitos en casa que pedir comida preparada para todos; tampoco es igual una tarde de refrescos y botanas que una reunión con cerveza, hielos, mezcladores y varias rondas de comida.

El Mundial 2026 será una vitrina deportiva, pero también una radiografía del consumo cotidiano alrededor de la comida. Cada partido visto desde casa puede activar una pequeña economía doméstica, hecha de antojos, compras compartidas y negocios de barrio que también esperan su oportunidad durante el torneo.