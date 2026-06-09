Monte Xanic apuesta por el Mundial 2026: vino, futbol y hospitalidad en una misma botella

Durante décadas, el futbol ha sido el gran punto de encuentro de millones de personas alrededor del mundo. Las mesas familiares, las cantinas, los restaurantes y los bares han servido como extensión natural de los estadios. En México, donde la hospitalidad suele expresarse alrededor de la comida y la bebida, el Mundial 2026 abre una oportunidad para mostrar al mundo una faceta que va mucho más allá del deporte: la capacidad de recibir visitantes desde la gastronomía, la conversación y el brindis.

Bajo esa lógica, la vinícola Monte Xanic presentó Calixa Edición “Anfitrión Excepcional”, una colección especial de 12 etiquetas de su vino Calixa Cabernet Sauvignon-Syrah 2025, inspiradas en las naciones que llegarán al país durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La propuesta busca convertir una botella en una carta de bienvenida. No se trata únicamente de una edición conmemorativa, sino de una declaración sobre la manera en que México recibe a sus visitantes: alrededor de una mesa, compartiendo alimentos, historias y una copa de vino.

"En Monte Xanic creemos que el vino, como el deporte, tiene la capacidad única de unir culturas, tender puentes entre naciones y celebrar aquello que nos conecta más allá de nuestras diferencias", señaló Óscar Gaona, enólogo de la casa, durante la presentación de la colección.

Óscar Gaona, enólogo de Monte XanicIsrael Palacios

Cuando el futbol se acompaña con una copa

Como invitado especial del lanzamiento participó Alberto Lati, periodista, escritor y una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo mexicano. Con seis Copas del Mundo y seis Juegos Olímpicos cubiertos en más de un centenar de países, Lati ofreció una reflexión poco habitual: la relación entre el vino y el futbol.

En entrevista exclusiva para Bistronomie, explicó que el deporte puede disfrutarse por sí mismo, pero que ciertas bebidas tienen la capacidad de enriquecer la experiencia.

Alberto Lati. - periodista deportivoCortesía

"Muchos no consiguen ver futbol sin una bebida. Yo creo que el futbol per se ya tiene todo lo que hay que tener y lo demás es condimento", comentó.

Para Lati, el vino ocupa un lugar particular porque favorece algo que históricamente ha acompañado al futbol: la conversación.

"Creo que el vino es especial para esto, por lo que permite dar una buena conversación, un buen intercambio", señaló.

La afirmación cobra relevancia en un momento en el que el Mundial 2026 promete transformar restaurantes, cantinas, terrazas y espacios gastronómicos en puntos de reunión para miles de aficionados nacionales y extranjeros.

Hospitalidad mexicana frente al mundo

La edición especial de Calixa surge precisamente bajo esa idea. Monte Xanic considera que la hospitalidad mexicana es uno de los atributos culturales más reconocibles del país y que el Mundial representa una vitrina global para mostrarla.

La colección reúne 12 diseños distintos inspirados en las naciones visitantes, pero mantiene el mismo vino insignia de la bodega: un ensamble de 80% Cabernet Sauvignon y 20% Syrah proveniente del Valle de Guadalupe y del Valle de Ojos Negros, en Baja California.

Anfitrión excepcionalEspecial

El alcohol en los estadios y la experiencia mundialista

La conversación con Alberto Lati también abordó uno de los temas más debatidos en los grandes torneos: las restricciones al alcohol en los estadios.

Después de cubrir Mundiales tan distintos como Rusia 2018 y Qatar 2022, el periodista considera que la discusión debe centrarse en la responsabilidad individual más que en las prohibiciones.

"Yo prefiero la libertad. El Mundial de Qatar fluyó con menos violencia porque el alcohol estaba restringido, pero preferiría que tuviéramos la capacidad para llevar una sensatez y un criterio para no terminar con violencia", explicó.

Vinos mundialistas CalixaCortesía

Sobre Rusia, un torneo recordado por su ambiente festivo y la amplia disponibilidad de bebidas alcohólicas, recordó que la experiencia general resultó positiva.

¿Y México en la cancha?

Aunque el lanzamiento giró en torno al vino, el inevitable tema futbolístico apareció en la conversación.

A menos de 3 días del Mundial, Lati considera que la Selección Mexicana ha mejorado en algunos aspectos, aunque los problemas estructurales permanecen.

"No han cambiado las estructuras del futbol mexicano. No han cambiado males que hay en detección de talento, desarrollo de talento y vicios en cada punto del camino", señaló.

Sin embargo, reconoce avances bajo el mando de Javier Aguirre: "Ha traído orden, ha traído motivación y yo espero que esto dé para octavos de final", comentó.

Sobre las posibilidades de pelear por el campeonato fue más cauteloso."No estamos ahí. No estamos en esa conversación. Sería maravilloso equivocarme", añadió.

El vino mexicano también juega de local

Más allá de la coyuntura deportiva, la presentación sirvió para mostrar la evolución que ha tenido el vino mexicano durante las últimas décadas.

Lati considera que etiquetas como Monte Xanic representan una transformación importante para una industria que durante años compitió contra la percepción de que los grandes vinos necesariamente provenían de Europa o Sudamérica.

"Monte Xanic ha demostrado cómo se puede triunfar en México en facetas que en principio no se relacionaban con nosotros. Hoy tiene consolidados vinos de una calidad mundial", afirmó.

Quizá por eso, cuando se le preguntó qué prefiere para acompañar un partido, la respuesta fue inmediata. "Ya solo tomo vino. Disfruto mucho tomando vino", concluyó.

Con millones de aficionados llegando al país en 2026, la apuesta de Monte Xanic parece clara: demostrar que México no solamente será anfitrión en los estadios, sino también en las mesas. Y en esa conversación donde coinciden futbol, gastronomía y cultura, una copa de vino mexicano quiere convertirse en parte de la experiencia mundialista.