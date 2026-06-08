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¿Dónde comer en Monterrey? Tres restaurantes para disfrutar el mundial entre partido y partido
Monterrey ofrece mucho más que futbol: estos tres restaurantes concentran la esencia gastronómica de Nuevo León, desde un menú con Estrella Michelin hasta los templos donde el cabrito sigue siendo el gran protagonista de la mesa regia.
Monterrey será una de las grandes protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La capital de Nuevo León no solo recibirá miles de aficionados de todo el planeta; también tendrá la oportunidad de mostrar una de las identidades gastronómicas más sólidas y reconocibles de México. En una ciudad donde el fuego, la carne y la tradición forman parte de la vida cotidiana, sentarse a la mesa es casi tan importante como asistir al estadio.
La gastronomía regiomontana ha construido una reputación propia basada en productos emblemáticos como el cabrito, la carne asada, los cortes premium y una cultura culinaria profundamente ligada al desierto y a la ganadería del noreste mexicano. Para muchos visitantes internacionales, probar estos sabores será una de las experiencias más memorables de su paso por la ciudad mundialista.
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Si entre un partido y otro buscas descubrir la esencia de Monterrey a través de la comida, estos tres restaurantes representan distintas caras de la cocina local: desde la alta gastronomía reconocida por Michelin hasta los templos donde el cabrito se ha convertido en una tradición que trasciende generaciones.
El Rey del Cabrito
El restaurante más emblemático de Monterrey para probar el platillo que define la identidad gastronómica de Nuevo León. Su icónica fachada y décadas de tradición lo han convertido en una parada obligada para visitantes nacionales y extranjeros que buscan conocer la verdadera cocina regiomontana.
Qué pedir:
- Riñonada de cabrito
- Cabrito al pastor
- Paleta de cabrito
- Frijoles con veneno
- Empalmes norteños
- Principio de fritada
- Tortillas de harina recién hechas
Dirección: Avenida Constitución 817 Oriente, Centro de Monterrey, Nuevo León.
El Gran Pastor
Con más de medio siglo de historia, es uno de los grandes clásicos de la cocina norestense. Su ambiente familiar, amplios salones y especialización en cabrito y cortes al carbón lo convierten en uno de los favoritos de los regiomontanos y en una excelente opción para vivir el ambiente mundialista alrededor de la mesa.
Qué pedir:
- Cabrito al pastor
- Cabrito en salsa
- Riñonada
- Paleta de cabrito
- Tacos dorados de cabrito
- Chicharrón de ribeye
- Arrachera al carbón
Dirección: Calle Dr. Francisco L. Rocha esq, San Jerónimo, Monterrey, N.L.
Pangea
Reconocido con una Estrella Michelin, el restaurante del chef Guillermo González Beristáin es uno de los máximos referentes de la alta cocina mexicana contemporánea. Su propuesta combina ingredientes regionales, técnicas francesas y una visión de autor que ha colocado a Monterrey en el mapa gastronómico internacional.
Qué pedir:
- Menú degustación
- Jurel de Baja California
- Tamal colado con caviar
- Salmón laqueado
- Cabrito en versión contemporánea
- Postre de mango de temporada
- Maridaje con vinos de la cava de la casa
Dirección: Avenida del Roble 660, Valle del Campestre, San Pedro Garza García, Nuevo León.