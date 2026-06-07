PRI aventaja en elecciones del Congreso de Coahuila; Morena y PT acusan compra masiva de votos

En medio de acusaciones de compra masiva de votos, Coahuila concluyó con su jornada electoral para renovar a su Congreso local integrado por 25 diputaciones; 16 de Mayoría Relativa y nueve de Representación Proporcional. Se reportó la instalación del 100% de las casillas y el despliegue de más de 10,000 elementos de seguridad.

Con cifras preliminares dando una ventaja al PRI en los 16 distritos en juego, por encima de Morena y su aliado PT, el Instituto Electoral de Coahuila realizó el conteo preliminar de las 4,275 casillas instaladas para recibir el voto de 2 millones 497,551 personas que están inscritas en la Lista Nominal de la entidad.

Al cierre de la jornada, las autoridades electorales sólo reportaron cerca de 30 incidencias menores durante la instalación de las casillas como retrasos, ausencia de funcionarios o falta de acreditaciones por parte de los representantes de los partidos. También se reportó el retraso en la instalación de casillas en el municipio de Ocampo, debido a las afectaciones climatológicas, dos cambios de domicilio justificados; sin embargo, los inconvenientes no pasaron a mayores y fue posible la instalación de 100% de las casillas en el estado

Para el conteo de los votos se deberán procesar 4,319 actas, de las cuales 4,275 provienen de las casillas aprobadas, 22 de votación anticipada, una de votación anticipada por internet, seis de personas en prisión preventiva y 15 de representación en casillas especiales con urnas electrónicas.

Es de resaltar que para estas elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha prueba piloto de voto electrónico a través de la instalación de estas 15 casillas especiales equipadas con 60 urnas electrónicas. Dicho ejercicio funciona como referente para aplicarlo en futuras elecciones nacionales.

Las urnas electrónicas fueron colocadas en ocho distritos electorales de la entidad: Piedras Negras, San Pedro, Monclova, Saltillo, Torreón y Ramos Arizpe, los cuales incluyen a los municipios de Acuña, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Monclova, Sabinas, Saltillo, Torreón, Parras y Ramos Arizpe.

Tras emitir su voto, el gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que la jornada electoral se desarrollaba sin incidentes mayores en las diferentes regiones de la entidad.

Detalló que para garantizar el orden en los 38 municipios que integran el estado, se implementó un operativo de seguridad con más de 10,000 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Fiscalías y Policía Estatal; mientras que las mesas de vigilancia mantenían coordinación entre instituciones de seguridad federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

“Es una jornada tranquila, con orden y con un ambiente de total seguridad en todo el estado…No hay focos rojos en Coahuila, el estado mantiene condiciones de estabilidad que permiten procesos electorales seguros”, puntualizó.

Denuncian compra masiva de votos

A lo largo de la jornada electoral, Morena y el PT denunciaron detenciones arbitrarias y la supuesta compra masiva de votos por parte del PRI, partido que gobierna la entidad. A la par, el PAN acusó a los partidos del oficialismo de emprender una campaña similar de compra de votos.

Bajo la advertencia de que presentarán diversas denuncias penales, representantes de Morena y PT, acusaron una operación de una compra masiva de votos por parte del PRI y el Gobierno estatal, así como la detención arbitraria de 20 de sus simpatizantes que realizaban labores de vigilancia para documentar la compra de los votos.

En este contexto, el diputado federal Guillermo Santiago, representante de Morena ante el Consejo General del INE, detalló que se presentaron denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y adelantó que también acudirá ante la Policía Cibernética y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Y es que dijeron que la presunta operación sistemática de compra y coacción del voto se realizó mediante el uso de códigos QR entregados a ciudadanos para verificar el sufragio a cambio de dinero.

En tanto, ante el Instituto Electoral de Coahuila, el representante del PAN, Victor Hugo Sondón, también denunció la compra de votos por parte de Morena, ello a través de llamadas telefónicas a la ciudadanía, ofreciendo dinero a cambio del sufragio.

Asimismo, en el consejo de este organismo local los representantes de Morena y el PT rechazaron los resultados preliminares y criticaron la inacción de las autoridades electorales ante las denuncias.

Al cierre de esta edición, con poco más del 77% de las actas computadas, la coalición del PRI y el partido UDC aventajaban con más del 55% de los votos a la alianza de Morena y el PT, los cuales contabilizaban poco más de 26% de la votación; en tanto que el partido Nuevas Ideas sumaba el 5.8%; seguido del Partido Verde, con tan sólo el 2.5%; el PAN con 2.1% y MC con 2%.