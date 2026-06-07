Braskem busca esquivar reestructuración judicial

Oficialmente bajo nuevo control, Braskem corre contra el tiempo para evitar una posible recuperación judicial. En negociaciones paralelas con acreedores de la operación en Brasil y México, el mayor productor de resinas termoplásticas de las Américas tiene una filial fuera del país en “por defecto” y está en negociaciones con el Grupo Inbursa, del multimillonario mexicano Carlos Slim, pero no pretende disponer del activo mexicano, el complejo petroquímico que controla el Coatzacoalcos, ha determinado Valor.

En la operación de Brasil, la intención es conseguir una suspensión de al menos 90 días, eventualmente por precaución, para posponer el pago de 150 millones de dólares en intereses relacionados con valores de deuda externa emitidos en el extranjero, que expiran entre julio y agosto.

El petroquímico, según el informe, tiene dinero en efectivo para enfrentar el compromiso, pero los recursos se limitan a soportar el alto servicio de la deuda en los próximos meses, en un escenario de mayor interés, y las inversiones en el plan migratorio de la matriz de nafta, materia prima petroquímica que se volvió aún más cara en relación al gas y hoy es el principal insumo en Brasil. La guerra con Irán ha traído aliento al negocio mundial de petróleo y gas, pero los impactos son pasajeros, reconocen fuentes de la industria.

El gerente IG4, a través del fondo Shine, asumió las acciones de Braskem que estaba en poder de Novonor y se convirtió en la nueva empresa matriz, junto con Petrobras. El ex Odebrecht seguirá siendo accionista minoritario.