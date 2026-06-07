Inteligencia Artificial y finanzas: Por qué el factor humano sigue siendo clave

Cada vez más personas le preguntan a una Inteligencia Artificial (IA) cómo invertir su dinero antes que consultar a un asesor financiero. Y aunque esto refleja un avance tecnológico importante, también plantea una pregunta: ¿Tener más acceso a información significa necesariamente tomar mejores decisiones?

La Inteligencia Artificial ya transformó la forma en que trabajamos, consumimos información y nos relacionamos con nuestras finanzas. México no es ajeno a esta evolución. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el Inegi y la CNBV, 76.5% de los mexicanos cuenta con al menos un producto financiero, mientras que el uso de herramientas digitales continúa creciendo.

La discusión ya no es si la IA cambiará las finanzas. Eso ya ocurrió. El verdadero debate es qué sucede cuando las personas comienzan a delegar decisiones patrimoniales en herramientas capaces de procesar datos con precisión, pero que no entienden las emociones que influyen en la relación de las personas con el dinero.

Porque si algo he aprendido trabajando con inversionistas es que las decisiones financieras rara vez son completamente racionales. Con frecuencia están influenciadas por el miedo, la incertidumbre, las expectativas o la necesidad de sentirse seguros frente al futuro.

Un algoritmo puede analizar miles de variables en segundos, construir portafolios sofisticados y comparar escenarios de mercado con gran eficiencia. Incluso puede explicar productos financieros de forma clara. Sin embargo, no puede identificar cuándo una persona está tomando decisiones impulsada por la ansiedad, el exceso de confianza o la presión del entorno.

Tampoco comprende lo que ocurre cuando un inversionista entra en pánico durante una caída del mercado o decide invertir porque una tendencia se volvió viral.

La sobreinformación financiera ha generado una paradoja: inversionistas con más acceso a contenido, pero con mayores dificultades para distinguir entre análisis y ruido. Redes sociales, influencers financieros y recomendaciones automatizadas han creado una sensación de control que no siempre se traduce en mejores decisiones.

Hoy es más fácil acceder a información financiera. Pero también es más fácil equivocarse con demasiada confianza.

Fenómenos como el Fomo financiero (el miedo a quedarse fuera de una oportunidad) están impulsando inversiones apresuradas que responden más a emociones que a fundamentos. La velocidad con la que circula la información amplifica sesgos humanos.

Por ello, el papel del asesor financiero también está evolucionando. Su valor ya no radica únicamente en administrar activos o generar rendimientos, sino en ayudar a las personas a interpretar información, mantener perspectiva en momentos de incertidumbre y evitar que las emociones definan decisiones patrimoniales de largo plazo.

La IA seguirá transformando la industria financiera y eso es positivo. Puede democratizar el acceso a herramientas, mejorar procesos y acercar servicios financieros a más personas. Sin embargo, la tecnología por sí sola no sustituye la educación financiera ni la capacidad de comprender los riesgos detrás de cada decisión de inversión.

Detrás de cada inversión hay mucho más que números. Hay metas personales, estabilidad, familia, retiro y tranquilidad. La IA puede optimizar cálculos y acelerar procesos, pero todavía no entiende lo que significa construir patrimonio en medio de la incertidumbre.

En finanzas, el verdadero diferencial ya no será quién tiene más información, sino quién tiene el criterio para interpretarla sin dejarse arrastrar por el ruido y las modas.

* Vicepresidente de Asesoría y Productos de SURA Investments