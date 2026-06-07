Argentina avala nuevo proyecto de litio por más de 1,240 mdd

El gobierno argentino de Javier Milei confirmó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de una empresa minera que invertirá 1,241 millones de dólares para explotar litio en Jujuy.

“Se aprobó la adhesión al RIGI del proyecto de ampliación de la planta de litio Cauchari Olaroz, en la provincia de Jujuy, por 1,241 millones de dólares de la empresa Minera EXAR”, informó el Ministerio de Economía. “La obra permitirá llevar la producción de litio a 85,000 toneladas al año y generará 1,787 puestos de trabajo directos e indirectos”, agregó de manera oficial.

EXAR, el principal productor de carbonato de litio de la Argentina, había hecho la presentación formal para ingresar al RIGI en diciembre de 2025.

Exar es una empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, Jemse, que produce carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz.

Desde su entrada en producción en 2023, EXAR creció rápidamente, produciendo 6,000 toneladas en su primer año, y convirtiéndose en el principal productor de carbonato de litio de la Argentina en 2024, al superar las 25,000 toneladas producidas.

En 2025, EXAR alcanzó entre 30,000 y 35,000 toneladas, cercanos a la actual capacidad instalada de 40,000 toneladas.

De acuerdo con un comunicado de la compañía, el proyecto contempla la incorporación de tecnología de extracción directa de litio (DLE), que permitirá optimizar el proceso productivo mediante un uso más eficiente del agua y la energía, en línea con el compromiso de EXAR con la sostenibilidad y la producción responsable de recursos naturales.

“Este nuevo hito refuerza el impacto positivo de la compañía en la economía local y nacional. Actualmente, el 91% de las erogaciones de EXAR se destinan al mercado interno, impulsando el desarrollo de más de 820 proveedores y generando alrededor de 2,000 empleos directos e indirectos en Jujuy y el resto del país”.

“Esta aprobación marca un paso clave para EXAR y consolida el camino que venimos desarrollando en Jujuy, con una mirada de largo plazo y bajo estándares internacionales. La aprobación del RIGI refuerza nuestro compromiso con una operación responsable y transparente, alineada con las mejores prácticas de la industria”.

“Creemos que este avance nos permitirá seguir profundizando el trabajo con las comunidades vecinas y aportando al desarrollo local, generando oportunidades concretas para la provincia. Nuestro desafío es continuar creciendo de manera sostenible, construyendo valor compartido junto a todos los actores del territorio”, afirmó Simón Pérez Alsina, presidente de EXAR.