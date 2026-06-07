Mercado anticipa alza de tasas de la Fed en diciembre

Los futuros sobre tasas de interés estadounidenses aumentaron el viernes las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) suba los réditos en la reunión de política monetaria de diciembre, tras la publicación de unas cifras de empleo de mayo espectaculares.

El mercado de futuros ha descontado ahora una probabilidad de 68.4% de que la Fed suba las tasas en diciembre, frente a 52% registrado el jueves, según el FedWatch de CME.

Para la reunión de junio, el mercado espera que la Fed mantenga las tasas de interés estables entre 3.50 y 3.75 por ciento.

“Un dato espectacular: las 172,000 nuevas contrataciones superan incluso las previsiones más optimistas de los economistas, mientras que las revisiones al alza mejoran la visión que se tenía del mercado laboral”, dijo Bradford Smith, gestor de carteras de Janus Henderson Investors.

“Esto plantea un escenario en el que la Fed podría seguir la tendencia de los mercados y optar por algunas alzas de tasas como medida de precaución”, detalló.

Las esperanzas de un recorte se han desvanecido, y se prevé que la Fed las mantenga sin cambios durante algún tiempo.

BoC las mantendría

Por su parte, el Banco de Canadá (BoC, por su sigla en inglés) mantendría su tasa de interés de referencia a un día en 2.25% el 10 de junio y durante el resto del año, según la mayoría de los economistas encuestados por Reuters.

El pronóstico se da a pesar de los crecientes riesgos de inflación derivados del aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Medio Oriente.

Si bien la persistente crisis energética provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán impulsó la inflación hasta 2.8% anual en abril, ésta se mantuvo dentro del rango objetivo del banco central, situado entre 1.0 y 3.0%, mientras que el descenso de la inflación subyacente sugiere que la demanda sigue siendo débil.