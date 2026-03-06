En México cada persona come 66 kilos de tortilla al año

En México, la tortilla no es únicamente un acompañamiento: es el eje de la mesa. Su presencia atraviesa desayunos, comidas y cenas, y se integra tanto en preparaciones tradicionales como en la cocina contemporánea. Datos basados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), citados en estudios de la Secretaría de Economía, estiman que cada mexicano consume en promedio 181 gramos de tortilla al día, lo que equivale aproximadamente a 66.1 kilogramos al año por persona.

Esta cifra confirma el peso cultural y alimentario de la tortilla en el país. Pocos alimentos mantienen una presencia tan constante en la dieta nacional. En tacos, quesadillas, enfrijoladas, chilaquiles o simplemente recién salida del comal, la tortilla funciona como base, utensilio y sabor al mismo tiempo. En muchas regiones, además, sigue siendo la principal fuente de energía alimentaria.

Los estudios académicos sobre consumo alimentario también muestran diferencias entre regiones del país. Investigaciones publicadas en revistas científicas sobre nutrición y alimentación en México señalan que el consumo anual puede variar según el contexto: en zonas urbanas se ubica alrededor de 56.7 kilogramos por persona, mientras que en zonas rurales puede alcanzar cerca de 79.5 kilogramos al año. La diferencia responde a hábitos alimentarios, disponibilidad de productos industrializados y persistencia de dietas tradicionales basadas en maíz.

El maíz que sigue sosteniendo la mesa

Más allá de las cifras, la tortilla continúa siendo uno de los alimentos más importantes de la gastronomía mexicana. Su relevancia no se explica únicamente por tradición, sino también por su valor nutricional. El proceso de nixtamalización, una técnica mesoamericana que consiste en cocer el maíz con cal, permite mejorar la biodisponibilidad de nutrientes como el calcio y ciertas proteínas, lo que históricamente convirtió a la tortilla en una pieza clave de la alimentación.

Durante siglos, la cocina mexicana ha girado alrededor del maíz y sus derivados. En ese sistema culinario, la tortilla no solo acompaña la comida: estructura la manera de comer. Permite envolver, sostener, compartir y transformar ingredientes. Incluso en restaurantes de alta cocina mexicana contemporánea, la calidad de la tortilla se ha convertido en un elemento central de la experiencia gastronómica.

Hoy, desde las tortillerías de barrio hasta los restaurantes que reivindican el maíz criollo, la tortilla sigue marcando el ritmo cotidiano de la cocina nacional. Los datos de consumo lo confirman: en México, pocos alimentos se comen con tanta frecuencia ni con tanta naturalidad como una tortilla caliente.