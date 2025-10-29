Manitas de cerdo en salsa: La receta tradicional que conquista a todos

En la mesa mexicana hay preparaciones que se resisten al paso del tiempo. Las manitas de cerdo en salsa son una de ellas: un plato de raíz popular que se cocina despacio. En cada bocado se revela la historia de las cocinas familiares, de los domingos de olla grande y de las recetas heredadas de abuelas que sabían transformar lo más sencillo en todo un festín.

Su origen se remonta a la época colonial, cuando la carne de cerdo se convirtió en parte esencial de la dieta mexicana. Las partes menos nobles —como las manitas, orejas o cueritos— eran aprovechadas por cocineras que, con ingenio y sazón, las convirtieron en platos llenos de sabor.

En el centro del país, este guiso se acompaña con salsa roja de chile guajillo o pasilla; en el norte, se prefiere con tomate y un toque de comino; y en el sur, algunas versiones incluyen hoja de aguacate o epazote.

El secreto está en la textura

La clave de unas buenas manitas está en su cocción. Primero se limpian cuidadosamente y se cuecen con ajo, cebolla, laurel y sal durante casi dos horas, hasta que la carne se desprende del hueso sin perder firmeza. Esa cocción lenta libera colágeno natural, responsable de la consistencia espesa y del brillo característico del guiso.