Nespresso for Hospitality amplía su portafolio a 13 variedades y consolida su estandarización

En el rigor operativo de la alta gastronomía, el servicio de café representa un punto crítico de quiebre. Una ejecución culinaria sobresaliente puede perder su impacto si la extracción final es defectuosa o si el grano presenta signos de oxidación. Para erradicar esta variabilidad en el sector, la división B2B de Nespresso fundamenta su modelo en la consistencia técnica, una estrategia que recientemente se ha ampliado con la integración de Caffè Nocciola y Caffè Amaretti Decaffeinato a su línea Creations.

La ingeniería de la homogeneidad

El objetivo tecnológico central del sistema porcionado, desde su concepción en 1986, ha sido eliminar el margen de error humano y ambiental en la preparación. Miriam Nájera, Nespresso B2B Coffee Sommelier en México, sostiene que la innovación de la marca radica en asegurar que la arquitectura sensorial de una mezcla permanezca intacta sin importar la latitud en la que se sirva, ya sea en México, China o Europa.

"Una cadena restaurantera que a lo mejor tiene presencia en el sur del país, en el norte del país, pues finalmente puede dar esa taza con el perfil sensorial de acuerdo también a la oferta gastronómica que ellos tienen", explica Nájera.

Esta garantía de replicabilidad técnica ha posicionado al sistema en los centros de consumo más exigentes, abarcando desde hoteles de lujo sobre Avenida Reforma hasta restaurantes galardonados con estrellas Michelin, lo que les ha permitido colaborar con figuras de la talla de los hermanos Colli y el chef Guillermo González Beristain en Pangea.

Nespresso CreationsIsrael Palacios

El consumidor contemporáneo y las nuevas formulaciones

Actualmente, la división profesional suma 13 variedades exclusivas, estructuradas a través de tres ejes: la familia Origins (enfocada en el terroir de regiones como Guatemala, Brasil o Colombia), los Classics (tuestes de inspiración italiana) y los Creations (perfiles aromatizados).

Los nuevos perfiles se integran a esta última línea. Caffè Nocciola proyecta notas de avellana tostada y dulzor acaramelado con carácter de praliné, mientras que Amaretti Decaffeinato perfila almendra y vainilla. Ambas cápsulas están diseñadas para interactuar químicamente con la leche, lo que permite al personal de hospitalidad ejecutar recetas de alto nivel sin la intervención obligada de un barista.

Esta formulación responde a un viraje claro en la demanda del mercado: "Las nuevas generaciones, influenciadas por la cultura del coffee shop, buscan experiencias de café más personalizables y diversas", señala Claudio Béglé, Head of Marketing de Nespresso México.

Aislamiento técnico: la función de la cápsula

Más allá de la dinámica de preparación, la cápsula ejecuta un bloqueo fisicoquímico vital. En su estado natural, el café tostado y molido es altamente vulnerable a factores ambientales que alteran su acidez, retrogusto e intensidad. Nájera detalla la mecánica de este proceso de degradación: “El café tiene enemigos o agentes oxidantes que cuando está en contacto con la luz, con la humedad y con el oxígeno, esta potencia aromática, esta fragancia que puede llegar a tener, la calidad de sabor [...] puede mermar”.

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Al sellar herméticamente la dosis exacta, se detiene la oxidación. “La cápsula lo que hace es que garantiza que podamos tener esa estabilidad en los perfiles aromáticos de sabor”, subraya la sommelier, permitiendo que los matices diseñados por el productor agrícola y el tostador lleguen intactos al paladar del comensal.

Flexibilidad estructural para la barra y la mixología

En la práctica profesional, la calidad de un grano también se evalúa por su plasticidad frente a distintos métodos de preparación y su capacidad para funcionar como ingrediente activo. Nájera ilustra esta versatilidad a través de su perfil técnico de cabecera: el Ristretto Professional, comercializado como Arpeggio en el segmento doméstico.

Este tueste profundo y cacaotero posee una alta mutabilidad. Servido como espresso puro, sostiene un amargor robusto y equilibrado; sin embargo, “en combinación con leche como se transforma en notas de galleta, de biscuit, galleta recién horneada”. Además, su perfil amargo lo convierte en un ancla estructural altamente funcional para el desarrollo de coctelería y mixología especializada.

A través de esta diversificación, Nespresso for Hospitality trasciende la simple proveeduría de insumos para instaurar un parámetro de control operativo. Al mitigar la degradación del grano y estandarizar las variables de extracción, la compañía otorga a la industria hostelera una herramienta técnica, la certeza de que el último sorbo en la mesa mantenga exactamente la misma precisión que el resto del menú