“No nos fue como esperábamos”: Canirac; restaurantes quedaron 20% debajo de la meta del Mundial

La industria restaurantera terminó el Mundial 2026 con una paradoja: fue el sector que captó la mayor derrama económica asociada al torneo, pero el resultado quedó lejos de las expectativas que habían acompañado los preparativos.

“No nos fue como esperábamos”, reconoció Ignacio Alarcón, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), tras conocerse el balance final del encuentro deportivo.

De acuerdo con el estudio de cierre elaborado por Deloitte y las encuestas realizadas por Canirac entre sus afiliados, el Mundial generó un impacto económico de 2,543 millones de dólares en México. La cifra quedó 7% por debajo de los 2,734 millones proyectados y representó una participación equivalente a 0.12% del Producto Interno Bruto nacional.

Dentro de ese monto, la gastronomía concentró 584 millones de dólares, más que cualquier otra actividad vinculada al torneo. Sin embargo, el resultado fue 20% inferior a lo estimado antes del inicio de la competencia.

Un Mundial que no benefició a todos

La derrama tampoco se distribuyó de manera uniforme. Los mejores resultados se concentraron en restaurantes-bar, cantinas, bares, sports bars y establecimientos que transmitieron los encuentros, diseñaron promociones o desarrollaron experiencias específicas para los aficionados.

La ubicación, el formato de negocio y la capacidad de convertir cada partido en una ocasión de consumo marcaron la diferencia. Para buena parte de los restaurantes tradicionales, especialmente aquellos que no contaban con pantallas o no estaban ubicados en zonas turísticas y de entretenimiento, el torneo tuvo un impacto mucho más limitado.

Restaurantes y futbol 2026Cortesía

Los mayores incrementos se registraron durante los partidos de la Selección Mexicana. Conforme avanzó el torneo y disminuyeron los encuentros capaces de movilizar al público local, también se redujeron el interés y los niveles de consumo en los establecimientos.

El Mundial, por lo tanto, no produjo semanas completas de ventas extraordinarias. La actividad se concentró en horarios y partidos determinados, mientras que fuera de los encuentros de México el comportamiento de los comensales se acercó más al de una jornada habitual.

Los turistas que no llegaron

La principal diferencia entre las proyecciones y los resultados estuvo en el turismo. México recibió 41% menos visitantes mundialistas de los previstos, por lo que los consumidores nacionales terminaron sosteniendo la mayor parte de la actividad restaurantera.

Las encuestas de Canirac muestran que 65% de los establecimientos no detectó la presencia de turistas durante el torneo. Entre los negocios que sí los recibieron, los visitantes representaron menos de 10% de sus clientes.

La expectativa de mesas ocupadas por aficionados extranjeros, dispuestos a recorrer restaurantes y probar distintas cocinas regionales, no se materializó con la intensidad calculada. En lugar de depender de los visitantes, bares y restaurantes encontraron su principal mercado entre los mexicanos que salieron a ver los partidos o pidieron alimentos para consumirlos en casa.

Transmitir partidos del Mundial en bares o restaurantes sin autorización puede derivar en multas de hasta 250,000 UMAs

Ante la expectativa de aumentar la afluencia, cinco de cada diez restaurantes afiliados a Canirac contrataron la transmisión de los partidos. La inversión permitió que algunos establecimientos se convirtieran en puntos de reunión, pero tampoco garantizó por sí sola un incremento sostenido de las ventas.

Los negocios que obtuvieron mejores resultados combinaron los encuentros con promociones, menús especiales, bebidas, reservaciones y experiencias pensadas para grupos. En contraste, simplemente encender una pantalla no fue suficiente para convertir todo el calendario mundialista en mayor consumo.

El torneo también generó 101,255 empleos temporales en las diferentes actividades económicas relacionadas con el evento. De ellos, Canirac calcula que 20,251 correspondieron directamente a restaurantes.

El Mundial sí llevó consumidores a determinadas mesas, creó empleos y abrió oportunidades para bares y restaurantes que entendieron la dinámica de los partidos. Pero no fue el periodo extraordinario de ventas que buena parte de la industria había imaginado.