De refrescos y botanas a proteína y prebióticos: Las grandes empresas compran el negocio saludable

Las grandes empresas mundiales construyeron sus negocios alrededor de refrescos, chocolates, cereales y botanas. Sin embargo, mientras los consumidores comenzaron a buscar proteína, fibra, prebióticos e ingredientes sencillos, esas compañías dieron el siguiente paso: compraron las marcas que ya habían conquistado el mercado del bienestar.

No abandonaron sus productos tradicionales. En cambio, desarrollaron portafolios para atender distintos momentos de consumo. Una misma corporación ahora puede vender refrescos y frituras, pero también barras de proteína, bebidas deportivas, alimentos orgánicos y suplementos.

Poppi explica la estrategia

Poppi convirtió un refresco bajo en azúcar, con fibra prebiótica y una imagen juvenil en un fenómeno comercial. PepsiCo cerró su adquisición en mayo de 2025 por 1,950 millones de dólares; al considerar beneficios fiscales anticipados, el precio neto fue de 1,650 millones.

Alimentos funcionalesFreepik

En febrero de 2026, la multinacional llevó la marca al Reino Unido, su primer mercado fuera de Estados Unidos. Poppi aportó el producto y la comunidad digital; PepsiCo agregó capital, publicidad y distribución mundial.

La compañía también concluyó en enero de 2025 la compra de Siete Foods por 1,200 millones de dólares. La empresa produce tortillas, totopos, salsas y alimentos de inspiración mexicano-estadounidense asociados con ingredientes sencillos. Con ambas operaciones, el grupo dueño de Pepsi, Doritos y Gatorade entró con mayor fuerza a los refrescos funcionales y a la alimentación better for you.

La proteína cambió de manos

Las barras y bebidas proteicas también dejaron de ser un terreno exclusivamente independiente. Mondelēz, propietaria de Oreo y Cadbury, pagó 2,900 millones de dólares por Clif Bar en 2022. Con la operación incorporó Clif, Luna y Clif Kid, y llevó su negocio mundial de barras por encima de los 1,000 millones de dólares anuales.

Mars, fabricante de M&M’s y Snickers, tomó el control de Kind, una de las marcas que popularizaron las barras de nueces, frutas y cereales. Posteriormente compró Kellanova por 35,900 millones de dólares. Además de Pringles, Cheez-It y Pop-Tarts, agregó RXBAR a un negocio de botanas con ingresos anuales estimados en 36,000 millones de dólares.

Simply Good Foods pagó 1,000 millones de dólares por Quest Nutrition en 2019 y otros 280 millones por OWYN en 2024. Actualmente reúne a Atkins, Quest y OWYN, tres marcas enfocadas en proteína, nutrición práctica y control de carbohidratos.

Bebidas y suplementos

Coca-Cola pagó 5,600 millones de dólares en 2021 para adquirir el 85% de BodyArmor que todavía no poseía. La bebida deportiva había crecido como alternativa a Gatorade y superaba los 1,400 millones de dólares en ventas minoristas.

Keurig Dr Pepper acordó pagar aproximadamente 990 millones de dólares por 60% de GHOST, marca de bebidas energéticas y nutrición deportiva. Por su parte, Celsius compró Alani Nu en 2025 por 1,800 millones de dólares y posteriormente incorporó la marca a la red de distribución de PepsiCo en Estados Unidos y Canadá.

Nestlé llevó la estrategia hasta los suplementos. En 2021 pagó 5,750 millones de dólares por marcas de The Bountiful Company, entre ellas Nature’s Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex y Puritan’s Pride. También incorporó Nuun, especializada en hidratación funcional, y una participación mayoritaria en Orgain, fabricante de proteína y productos nutricionales.

Comprar innovación para crecer

Las multinacionales no solamente adquieren productos. Compran reputación, comunidades digitales y conocimiento sobre consumidores jóvenes. Después aportan distribución, capacidad industrial, espacios en supermercados y recursos para llevar esas marcas a otros países.

Esto no significa que todo alimento presentado como funcional, natural o wellness sea automáticamente saludable. Su calidad depende de la formulación, el contenido de azúcar, sodio, las porciones y la evidencia científica. Sin embargo, términos como proteína, prebióticos, hidratación e ingredientes simples ya representan negocios de miles de millones de dólares.

El consumidor cambió lo que coloca en el carrito, pero los grandes grupos se aseguraron de continuar dentro de él. Dejaron que las empresas emergentes probaran el mercado y construyeran una comunidad; después compraron las marcas que demostraron tener posibilidades de crecimiento mundial.