Dua Lipa abrirá taquería en la CDMX durante su Radical Optimism Tour

Dua Lipa no solo viene a cantar: también quiere que sus fans coman tacos en su nombre. La ganadora de 3 premios GRAMMY y 7 BRIT anunció que, como parte de su visita a la Ciudad de México con el Radical Optimism Tour, abrirá su propia taquería efímera: Taquería “La Dua”.

El concepto funcionará como un punto de encuentro entre la cultura pop y la cultura taquera chilanga. Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, de 12:00 del día a 12:00 de la noche, los seguidores de la cantante podrán pasar por Los Caramelos Condesa (Avenida Michoacán 93, colonia Condesa, CDMX) para vivir una experiencia pensada para el fandom:

Souvenirs y merch para coleccionistas.

Photo opportunities diseñadas para Instagram, TikTok y todas las redes posibles.

Mucha música de Dua Lipa sonando de fondo.

Y un menú especial inspirado en Dua, creado ex profeso para esta taquería pop-up.

Dua LipaCortesía

Aunque aún no se han revelado todos los detalles del menú, la apuesta es clara: traducir el universo visual y sonoro de la artista al lenguaje más universal de la Ciudad de México: el taco.

La escala taquera del Radical Optimism Tour

La apertura de La Dua coincide con uno de los momentos más esperados del tour mundial de la artista. Dua Lipa se encuentra en plena etapa latinoamericana de su Radical Optimism Tour, que cerrará con tres presentaciones consecutivas en la CDMX los días 1, 2 y 5 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros.

La DuaCortesía

La ciudad se convertirá, durante esa semana, en el epicentro del universo Dua: conciertos masivos por la noche y un espacio gastronómico-experiencial disponible 12 horas al día en una de las zonas más vibrantes para comer y salir en la capital. Para los fans, el recorrido es casi natural: taquería, fotos, merch y luego el estadio.

Esta visita a México está impulsada por el éxito de Radical Optimism, el tercer álbum de Dua Lipa. El disco alcanzó el #1 en 12 países, incluido el Reino Unido, donde se convirtió en el debut más exitoso de una artista femenina británica en 2024 y logró las mayores ventas en su primera semana para una artista del Reino Unido desde 2021.