Crumbl abre en México con cajas de 12 galletas en 885 pesos ¿Qué conviene pedir?

La llegada de Crumbl a México puso a prueba cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por una galleta convertida en fenómeno de redes sociales. La respuesta comenzó antes de que abrieran las puertas: durante la inauguración de su primera tienda en la Ciudad de México se reportaron filas de varias horas y el caso de una joven que habría esperado alrededor de 17 horas para comprar las primeras piezas.

Sin embargo, detrás de la expectativa, la caja rosa y los videos de degustaciones existe una pregunta más práctica: ¿cuánto cuesta realmente probar Crumbl en México?

La respuesta comienza en 89 pesos, el precio de una sola galleta, y puede llegar hasta 885 pesos por una caja con 12 piezas. La marca abrió oficialmente su primera sucursal el 28 de julio de 2026 en la colonia Roma Norte.

Crumbl abre en MéxicoCortesía

Una galleta cuesta 89 pesos

Los precios difundidos durante la apertura colocan a Crumbl lejos de la galleta convencional de cafetería o supermercado. Cada pieza cuesta 89 pesos, mientras que las cajas ofrecen descuentos progresivos conforme aumenta el número de unidades:

Una galleta: 89 pesos.

Caja con cuatro: 315 pesos.

Caja con seis: 450 pesos.

Caja con 12: 885 pesos.

Crumbl abre en MéxicoCortesía

Estos precios corresponden al lanzamiento y podrían cambiar junto con las promociones y el menú de la tienda.

Crumbl construyó su propuesta alrededor de galletas de gran formato, gruesas, recién horneadas y presentadas dentro de una caja rosa que se volvió parte central de su identidad. A esto se suma un menú rotativo que modifica sus sabores periódicamente y crea una razón para regresar a la tienda.

La empresa no vende únicamente una receta de chispas de chocolate. Su modelo depende de lanzamientos constantes, sabores inspirados en otros postres y productos diseñados para compartirse —y mostrarse— en redes sociales.

Seis sabores para el lanzamiento en México

Durante la apertura, la sucursal presentó seis opciones:

Tres Leches Cake.

Cookies and Cream.

Confetti.

S’mores.

Pink Sugar Cookie.

Milk Chocolate Chip.

La selección combina uno de los sabores emblemáticos de la marca, Milk Chocolate Chip, con preparaciones inspiradas en pasteles, golosinas y postres reconocibles. El menú cambiará periódicamente, por lo que estas variedades no necesariamente permanecerán disponibles en las siguientes semanas.

Crumbl abre en MéxicoCortesía

Crumbl fue fundada en 2017 por Jason McGowan y Sawyer Hemsley. Su primera sucursal abrió en Logan, Utah, después de que sus creadores desarrollaran una receta de galleta con chispas de chocolate. Desde entonces, la empresa se extendió por Estados Unidos y llegó también a Canadá y Puerto Rico.

Su desembarco en México comienza en Durango 255, en la colonia Roma Norte, frente a El Palacio de Hierro Durango.