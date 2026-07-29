Cómo hacer carne en su jugo: La receta jalisciense que nació en 1963

Rendimiento: 4 porciones

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 35 minutos

Dificultad: Fácil

Ingredientes

700 gramos de bistec de res

150 gramos de tocino

500 gramos de tomate verde

1 chile serrano

½ cebolla blanca

1 diente de ajo

½ taza de cilantro fresco

2 tazas de caldo de res

2 tazas de frijoles de la olla

½ taza del caldo de los frijoles

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Para servir

Cebolla blanca finamente picada

Cilantro fresco picado

Rábanos en rodajas

Aguacate

Limones

Chiles toreados

Tortillas de maíz

Preparación

Corta la carne.

Corta el bistec en tiras delgadas y después en trozos pequeños. Procura que tengan un tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme.

Dora el tocino.

Coloca el tocino picado en una olla amplia y cocínalo a fuego medio, sin añadir aceite, hasta que esté dorado y haya liberado su grasa. Retíralo y resérvalo.

Cocina la carne.

Agrega la carne a la misma olla y cocínala a fuego medio-alto. Déjala dorar ligeramente y espera a que comience a liberar sus jugos antes de incorporar cualquier líquido.

Prepara la salsa verde.

Licúa los tomates verdes, el chile serrano, la cebolla, el ajo, el cilantro y una taza de caldo de res hasta obtener una mezcla uniforme.

Integra la salsa.

Vierte la salsa sobre la carne y cocina durante cinco minutos, moviendo ocasionalmente, para reducir la acidez del tomate verde.

Añade el caldo.

Incorpora la taza restante de caldo de res, sazona con sal y pimienta y tapa la olla. Cocina a fuego medio-bajo durante 20 minutos o hasta que la carne esté suave.

Agrega los frijoles.

Incorpora los frijoles con media taza de su caldo. Cocina durante cinco minutos más y rectifica la sazón.

Sirve.

Reparte la carne, los frijoles y el caldo en platos hondos. Añade el tocino dorado y acompaña con cebolla, cilantro, rábanos, aguacate, limón, chiles toreados y tortillas calientes.