¿Dónde comer tacos? Los 3 templos chilangos donde el campechano es religión

El taco campechano es un invento capitalino sin acta de nacimiento, pero con una identidad muy clara: la mezcla. En la Ciudad de México, donde la taquería es cultura y ritual, “campechano” se convirtió en sinónimo de abundundancia, de juntar carnes para multiplicar sabor. No alude al estado de Campeche; alude a la generosidad del taquero que entendió que dos o tres ingredientes en una sola tortilla podían transformar la experiencia.

La combinación que se volvió clásica —y que hoy buscamos en toda taquería de respeto— une cecina natural, longaniza y chicharrón duro picado. Esa triada ofrece salinidad, especias, grasa, crujiente y potencia. El fuego de la plancha mezcla los jugos, y la salsa roja termina de sellar un taco que no necesita discurso: solo hambre y repetición. Es uno de los grandes inventos de la comida callejera de la CDMX, capaz de narrar la ciudad en una mordida.

Hoy, el campechano sigue siendo un estandarte urbano. Y si hay tres lugares donde esta receta alcanza categoría de culto, son estos: Los Originales en Portales, El Villamelón en la Ciudad de los Deportes y Los Forcados en Portales, tres paradas obligadas para entender por qué este taco se volvió leyenda.

Los Originales

Dirección: Bélgica 406, Col. Portales

Los Originales es, para muchos, el verdadero santuario del campechano clásico. Su fórmula —cecina natural, longaniza y chicharrón— está perfectamente ejecutada, pero lo que realmente los volvió legendarios es su salsa roja, un secreto absoluto que da identidad y profundidad a cada taco. Esta salsa no es solo una receta: es una historia. La creadora de ese sabor inconfundible trabajó primero en los Villamelón, luego pasó a Los Forcados durante una división interna, y finalmente regresó a su origen, a Los Originales, donde su sazón renació y se convirtió en su sello más preciado.

Esa vuelta al hogar consolidó a Los Originales como una parada sagrada del campechano. Aquí la salsa no acompaña: define. Es intensa, roja, picosa, con chicharrón molido que le da cuerpo y textura, y es lo que diferencia a estos tacos de cualquiera en la ciudad. En Portales, decir “vamos por un campechano” significa una sola cosa: vamos por Los Originales. Nadie discute eso.

Taquería Los OriginalesCortesía

El Villamelón

Dirección: Eje 6 Sur Tintoreto 123, Ciudad de los Deportes

Si hablamos de tradición, fama y ritual chilango, El Villamelón es el gigante indiscutible. Su nombre está incrustado en la memoria de generaciones completas. Durante décadas, los domingos tenían un recorrido casi sagrado: primero la misa, luego un campechano en El Villamelón y más tarde la corrida en la Plaza de Toros México. Ese ritual urbano convirtió a esta taquería en un símbolo de identidad capitalina. Su campechano —potente, jugoso, directo— es uno de los más reconocidos del país.

Hoy, aunque las corridas ya no estén presentes en el día a día, El Villamelón sigue siendo un referente absoluto. La Plaza de Toros ahora recibe conciertos y eventos masivos, y el ritual cambió de tempo, pero no de sabor: llegar antes del espectáculo o cerrar la noche con un campechano aquí sigue siendo ley. Su mezcla de cecina, longaniza y chicharrón, servida con velocidad y carácter, mantiene viva la leyenda. Este es, sin duda, el campechano más famoso de la CDMX.

El VillamelonCortesía

Los Forcados

Dirección: Alhambra 509, Col. Portales

Los Forcados representan ese punto intermedio perfecto entre tradición, barrio y crecimiento. Su campechano conserva la esencia absoluta de la receta clásica: cecina sellada, longaniza de gran sabor, y chicharrón duro que aporta esa textura crujiente que define a la mezcla. Aunque comenzaron como un proyecto discreto, han ganado adeptos gracias a su consistencia, su sazón firme y su porción generosa. Para muchos, es el lugar ideal cuando se busca un campechano honesto, sin pretensiones y perfectamente ejecutado.

Con el tiempo, Los Forcados se han convertido en una parada obligada para cualquier amante del campechano de la zona sur. Son esos lugares que escalan de boca en boca, construyendo reputación a base de tacos bien hechos. Para los fanáticos de esta combinación de carnes, es una parada imprescindible. Aquí no hay complicaciones: solo sabor, tradición y un campechano que siempre cumple.