¿Dónde comer? Jaleo, el bar de tapas en Polanco que lleva 17 años defendiendo el tapeo español

En una ciudad donde las tendencias gastronómicas cambian con rapidez, hay lugares que resisten el paso del tiempo con identidad. Jaleo, el bar de tapas ubicado en Emilio Castelar 121, en Polanco, es uno de ellos. Con apenas unos escasos cuatro metros de frente, este espacio se ha convertido en un referente del tapeo en la Ciudad de México, al cumplir 17 años como uno de los pioneros en traer la esencia de los bares tradicionales españoles al país.

Pequeño en tamaño, pero grande en carácter, cruzar su discreta terraza es entrar a una escena que remite directamente a cualquier pueblo o ciudad de España: una barra viva, cercana, donde el ritual es claro —pedir un zurito, acompañarlo con una tapa y continuar el camino—, si el momento lo permite, hacer una pausa más larga para disfrutar una cocina honesta y contundente.

Una barra que define el gusto por el tapeo

Desde su llegada, Jaleo ha sabido conquistar tanto a la comunidad española en México como a los comensales locales que buscan autenticidad. Hoy, con una calificación de 4.5 estrellas en Google Maps, el restaurante se mantiene como un punto de encuentro donde el sabor y la tradición son protagonistas.

Tapa de boquerónCortesía

La experiencia comienza, casi de forma obligada, con un vermouth —como dicta la tradición—, seguido de clásicos refrescantes como el tinto de verano o una copa de vino tinto. La barra también ofrece cervezas bien tiradas, desde el zurito hasta opciones como Estrella Galicia o Mahou, consolidando una propuesta líquida que acompaña perfectamente el espíritu del lugar.

Cocina española sin concesiones

Detrás de esta consistencia está la cocina del chef Alberto Flores, quien prácticamente desde hace 17 años ha dado forma a una propuesta que respeta los sabores tradicionales y responde a paladares exigentes.

El menú es un recorrido por la gastronomía española más reconocible: desde boquerones en vinagre, anchoas del Cantábrico y ensaladilla rusa, hasta imprescindibles como las croquetas de jamón, la tortilla de patatas o los pimientos de padrón.

Arroz - socarratCortesía

En la parte más robusta, destacan platos como las gambas al ajillo, el pulpo a la gallega, los callos a la madrileña o la carrillera estofada, mientras que opciones como el solomillo con foie o el txuletón elevan la experiencia para quienes buscan una comida completa .

La lógica del tapeo también se refleja en los montaditos y pulguitas, que permiten recorrer distintos sabores en pequeñas porciones, fiel al espíritu original de los bares españoles.

17 años y la cuenta regresiva a la mayoría de edad

A punto de alcanzar los 18 años en México, Jaleo no solo celebra permanencia, sino madurez. Lo que comenzó como una propuesta adelantada a su tiempo hoy es un clásico consolidado en Polanco, donde el ambiente, la barra y la cocina dialogan con naturalidad.

Jaleo es, en esencia, ese lugar al que se llega para hacer una pausa, refrescarse como en España o sentarse a comer en familia sin prisa. Un espacio que demuestra que, incluso en la escala más pequeña, se puede construir una identidad gastronómica sólida, duradera y profundamente disfrutable.