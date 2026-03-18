Precio del café en México, ¿por qué sigue caro en 2026 pese a la baja internacional?

Durante 2025, el café arábica alcanzó niveles inusuales en los mercados internacionales. De acuerdo con datos de organismos internacionales y plataformas de referencia como Trading Economics, el grano llegó a cotizar cerca de 9.05 dólares por kilogramo en febrero de 2025, muy por encima de su promedio histórico cercano a 2.75 dólares por kilogramo.

Este incremento respondió a factores estructurales y coyunturales. Reportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y análisis del mercado coinciden en que las sequías en Brasil, los problemas productivos en Vietnam y la reducción de inventarios globales generaron una presión directa sobre la oferta, elevando los precios del café verde a nivel mundial.

2026: el precio baja, pero sigue alto

Aunque el mercado internacional comenzó a moderarse, el café sigue caro en términos históricos. En marzo de 2026, el precio del café arábica ronda los 6.4 dólares por kilogramo, según datos de mercado, lo que implica una caída frente a los máximos de 2025, pero todavía un nivel elevado si se compara con el comportamiento de largo plazo.

Incluso, durante el punto más crítico del mercado, el precio llegó a superar los 9.7 dólares por kilogramo, impulsado por la incertidumbre climática y la presión en la oferta, de acuerdo con análisis del sector cafetalero internacional. El efecto tardío que pega en México

Taza de caféFreepik

El impacto en México no fue inmediato, pero sí inevitable. Como ocurre con otros commodities, el aumento en el precio del café se traslada con retraso al consumidor final, debido a que la industria opera con inventarios y contratos adquiridos meses antes.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que durante 2025 el café se posicionó entre los productos con mayor encarecimiento. El café tostado registró aumentos superiores a 27% anual, mientras que el café soluble subió cerca de 24%, colocándose entre los alimentos procesados con mayor presión inflacionaria.

Para 2026, aunque el mercado internacional ya muestra señales de ajuste, los precios al consumidor siguen reflejando ese incremento acumulado. Una taza más cara para el consumidor

En la práctica, el impacto ya es visible. En ciudades como la Ciudad de México, el precio de una taza de café americano oscila actualmente entre 25 y 70 pesos, dependiendo del establecimiento, la marca y el tipo de bebida.

En una cafetería, el café puede equivaler entre 15% y 25% del precio final, mientras que el resto corresponde a renta, salarios, energía, insumos y operación. Aun así, cuando el aumento del café verde es tan pronunciado como el registrado en 2025, la presión termina trasladándose a toda la cadena.

México produce, pero también depende del mercado global

México produce café, pero también está sujeto al mercado global. Datos de comercio exterior del INEGI muestran que durante 2025 las exportaciones de café mexicano registraron un crecimiento extraordinario: el café crudo en grano llegó a aumentar hasta 91.8% anual, mientras que en el acumulado de enero a abril el avance fue de 171%, alcanzando cerca de 349 millones de dólares.

Café de ollaFreepik

Este contexto genera un efecto adicional: cuando el mercado externo paga más por el café, se incrementa el incentivo de exportación, lo que puede reducir la disponibilidad interna o elevar los precios locales.

El tipo de cambio amortigua, pero no evita el impacto

Un factor que ayudó a contener parcialmente el encarecimiento fue el fortalecimiento del peso frente al dólar. Datos del Banco de México muestran que el tipo de cambio pasó de niveles cercanos a 20.7 pesos por dólar en 2025 a alrededor de 17.8 pesos en marzo de 2026, lo que permitió amortiguar parte del impacto importado.

Las perspectivas internacionales apuntan a una moderación gradual de los precios. El Banco Mundial estima que el café podría registrar una baja cercana al 6% durante 2026, conforme se estabiliza la producción global.

No obstante, este ajuste no será inmediato para el consumidor mexicano. La cadena del café —desde el productor hasta la taza— funciona con ciclos que pueden tardar meses en reflejar cambios en los precios internacionales.