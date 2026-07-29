Caldo tlalpeño: El platillo de Tlalpan que combina pollo, garbanzos y aguacate

Rendimiento: 4 porciones

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 50 minutos

Dificultad: Fácil

IngredientesPara cocinar el pollo

800 gramos de pollo con hueso, como muslos, piernas o pechuga

2 litros de agua

¼ de cebolla blanca

2 dientes de ajo

1 rama de epazote

Sal al gusto

Para el caldo

4 jitomates maduros

¼ de cebolla blanca

1 diente de ajo

1 o 2 chiles chipotles adobados

1 cucharada de aceite

2 zanahorias

150 gramos de ejotes

1 calabacita

1 taza de garbanzos cocidos

1 rama de epazote

Sal y pimienta al gusto

Para servir

1 aguacate

150 gramos de queso panela o queso fresco

Limones

Cebolla blanca picada

Chile chipotle al gusto

Tortillas de maíz

Preparación

Prepara el caldo de pollo.

Coloca el pollo en una olla grande con el agua, la cebolla, los dientes de ajo, una rama de epazote y sal. Calienta a fuego medio y retira la espuma que se forme en la superficie.

Cocina y deshebra el pollo.

Deja hervir suavemente durante aproximadamente 30 minutos o hasta que el pollo esté cocido. Retíralo de la olla, deja que pierda un poco de temperatura y separa la carne de los huesos. Puedes deshebrarla o conservar algunas piezas completas.

Cuela el caldo.

Pasa el líquido por un colador para retirar la cebolla, el ajo, el epazote y cualquier impureza. Reserva el caldo caliente.

Corta las verduras.

Pela las zanahorias y córtalas en rodajas o cubos pequeños. Retira las puntas de los ejotes y divídelos en trozos. Corta la calabacita en cubos de tamaño similar.

Prepara el recaudo.

Licúa los jitomates con la cebolla, el ajo, un chile chipotle y media taza del caldo de pollo. Para controlar el picante, comienza con un solo chile y añade más al final.

Fríe la mezcla de jitomate.

Calienta el aceite en una olla y vierte el recaudo. Cocina a fuego medio durante siete u ocho minutos, moviendo ocasionalmente, hasta que cambie de color y pierda el sabor a jitomate crudo.

Agrega el caldo y las verduras.

Vierte el caldo de pollo sobre el recaudo. Cuando comience a hervir, incorpora las zanahorias y los ejotes. Cocina durante 10 minutos.

Incorpora el resto de los ingredientes.

Añade la calabacita, los garbanzos, el pollo y una rama de epazote. Cocina durante ocho o 10 minutos más, hasta que las verduras estén suaves sin comenzar a deshacerse.

Rectifica la sazón.

Prueba el caldo y ajusta con sal, pimienta o un poco más de chipotle. Retira la rama de epazote antes de servir.

Sirve.

Reparte el pollo, los garbanzos y las verduras en platos hondos. Añade el caldo caliente y termina con cubos de queso, rebanadas de aguacate, cebolla picada y jugo de limón.

La clave para obtener un caldo con mayor sabor es cocinar pollo con hueso y freír bien el recaudo antes de añadir el líquido. El chipotle debe aportar picor y un sabor ahumado perceptible, sin cubrir el gusto del pollo, las verduras y el epazote.