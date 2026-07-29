De Buffalo a mango habanero: 5 lugares para celebrar el Día de las Alitas con promociones

Cada 29 de julio, las alitas dejan de ser una botana para ocupar el centro de la mesa. La celebración nació en Buffalo, Nueva York, donde el alcalde Stan Makowski proclamó en 1977 el Chicken Wing Day. Para entonces, el platillo ya había pasado de ser una pieza poco valorada del pollo a convertirse en un emblema de bares y restaurantes, cubierto con una salsa de cayena, vinagre y mantequilla.

Su escala comercial confirma que ya no se trata de una moda. En México, las cadenas de restaurantes y sports bars han construido su propia cultura alrededor del pollo frito, las salsas picantes, la cerveza y los encuentros deportivos. Estos son cinco lugares para celebrar el 29 de julio.

Chili’s

Chili’s no nació como una casa especializada en alitas. Su primer restaurante abrió en Dallas, Texas, en 1975, con hamburguesas y comida casual estadounidense como principales argumentos. Sin embargo, durante los últimos años la cadena volvió a colocar el pollo frito entre sus productos estratégicos. En 2023 modificó su proceso para ofrecer piezas más grandes, jugosas y crujientes, mediante un empanizado preparado a mano. En México, su menú actual incluye alitas clásicas, boneless y una combinación de ambas, con siete salsas disponibles.

Aquí la recomendación es directa: pide las Classic Buffalo Wings, bañadas en salsa Buffalo y servidas con apio y aderezo de queso azul. El pollo llega dorado, conserva humedad en el interior y soporta bien la intensidad de la salsa. Para completar, solicita una Presidente Margarita en las rocas, preparada con tequila Sauza Hornitos Reposado, Controy, brandy Presidente y sour mix. Es una combinación conocida, consistente y sin margen de error.

Alitas de polloFreepik

Buffalo Wild Wings

Aquí se consolidó el concepto contemporáneo de alitas, cerveza y deportes. Buffalo Wild Wings fue fundado en 1982 por Jim Disbrow y Scott Lowery, quienes no encontraban en Ohio las piezas estilo Buffalo que habían probado en Nueva York. La respuesta fue abrir su propio restaurante cerca de la Universidad Estatal de Ohio. Cuatro décadas después, la compañía es considerada por Inspire Brands como la cadena de sports bars más grande de Estados Unidos, con más de 1,300 restaurantes en nueve mercados internacionales.

La fortaleza está en la posibilidad de construir la orden de acuerdo con el nivel de picante. El menú mexicano ofrece 14 salsas y cinco sazonadores, desde Sweet BBQ y Parmesan Garlic hasta Asian Zing, Mango Habanero, Wild Buffalo y Blazin’. Para una primera visita, conviene dividir la orden entre Medium Buffalo y Parmesan Garlic; quienes buscan mayor intensidad deben ir por Mango Habanero. Agrega aderezo de queso azul, apio, zanahoria y una cerveza de barril: ésa sigue siendo la fórmula que explica el tamaño de la marca.

Hooters

Hooters abrió su primer establecimiento en Florida en 1983 y llegó a México en 1997. Su aportación fue modernizar la experiencia de comer alitas al reunir pantallas, transmisiones deportivas, cerveza y servicio casual dentro de un formato fácilmente reconocible. Sus Original Hooters Style Wings se empanizan a mano y se bañan en una salsa Buffalo elaborada con mantequilla, una diferencia que aporta mayor cuerpo y adherencia.

Pide las Original Hooters Style Wings si buscas empanizado crujiente, o las Daytona Beach Style si prefieres piezas sin empanizar, bañadas en salsa y terminadas sobre la parrilla. En julio de 2026, la cadena incorporó sabores como Buffalo Honey, Chimikick, Berry Spicy, Jim Beam Glaze, Heinz Spicy Lime y Red Fire con Tabasco. Además, para este 29 de julio anunció 2x1 en alitas y boneless en sucursales participantes. Es un lugar para llegar con tiempo, pedir una orden al centro y dejar que el partido marque la duración de la mesa.

Alitas de polloFreepik

Wingstop

Wingstop nació en Garland, Texas, en 1994, pero México ocupa un lugar importante dentro de su historia empresarial: fue su primer mercado internacional. La expansión comenzó entre 2009 y 2010 y el país también estrenó el formato Wingstop Sports, con bar de servicio completo y un menú más amplio. En la Ciudad de México se convirtió en un clásico para salir de la oficina, pedir al centro y acompañar la tarde con cerveza.

Su carta permite elegir entre perfiles muy distintos: Atomic, Mango Habanero, Original Hot, Korean, Louisiana Rub, BBQ, Lemon Pepper, Parmesan y Hawaiian. La combinación sugerida es Louisiana Rub con Mango Habanero: una seca, especiada y aromática; la otra dulce, frutal y con picante creciente. Los jueves mantiene 25 alitas o boneless con dos salsas por 299 pesos. Para el Wingstop Day del 29 de julio de 2026 aplicará 40% de descuento en una orden de 20 piezas, con dos sabores, en restaurantes y canales propios; no incluye estadios ni Uber Eats.

The Cheesecake Factory

Aunque su nombre remite directamente a los postres, The Cheesecake Factory tiene una de las cartas de comida casual más extensas del mercado. La marca abrió su primer restaurante mexicano en Guadalajara en 2014, que también fue su primera unidad en América Latina. Entre hamburguesas, pastas y más de 200 preparaciones, sus alitas se han convertido en uno de esos platos salados que justifican la visita por sí solos.

Las Buffalo Wings son una orden de 510 gramos, con 425 gramos de alitas fritas bañadas en salsa picante, acompañadas con aderezo de queso azul y apio fresco. Llegan calientes, carnosas y bien cubiertas, con una salsa de acidez marcada y picante equilibrado. Pide aderezo extra y colócalas al centro para compartir; si todavía queda espacio, los Buffalo Blasts —envolturas crujientes rellenas de pollo, queso y salsa Buffalo— prolongan el antojo. El cierre obligado es una rebanada de cheesecake clásico o con fresa fresca.