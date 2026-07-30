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El Economista
Bistronomie

Lectura1:00 min

Tiramisú casero: La receta de seis ingredientes, pero que debe reposar 10 horas

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Café, mascarpone, yema, azúcar, cacao y galletas savoiardi forman la versión tradicional de este postre nacido en Treviso, Italia.

Miriam Lira

El tiramisú tradicional se prepara únicamente con seis ingredientes y no lleva crema para batir ni licor. Sus antecedentes se encuentran en el sbatudin, una mezcla campesina de yema y azúcar, pero la versión moderna fue reconocida en Treviso durante la década de 1970. Su nombre procede de la expresión italiana tirami su, que puede traducirse como “levántame” o “anímame”.

La receta original también exige paciencia: una vez armado, debe permanecer alrededor de 10 horas en refrigeración. Este reposo permite que las galletas absorban el café y que la crema de mascarpone adquiera una consistencia firme, sin necesidad de utilizar gelatina.

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El Economista

Receta de tiramisú tradicional

Rendimiento: 6 a 8 porciones

Tiempo de preparación: 25 minutos

Tiempo de refrigeración: 10 horas

Dificultad: Fácil

Ingredientes

  • 300 gramos de queso mascarpone
  • 3 yemas de huevo pasteurizadas o 60 gramos de yema pasteurizada
  • 90 gramos de azúcar
  • 20 a 24 galletas savoiardi o soletas
  • 300 mililitros de café espresso o café fuerte
  • Cacao amargo en polvo

Preparación

La preparación tradicional utiliza yemas sin cocción. Para reducir el riesgo asociado con el consumo de huevo crudo, se recomienda emplear huevo o yema pasteurizados, especialmente si el postre será consumido por niñas y niños, personas embarazadas, adultos mayores o personas con defensas bajas.Preparación

  • Prepara el café.

Haz aproximadamente 300 mililitros de café espresso o café fuerte. Viértelo en un recipiente amplio y déjalo enfriar por completo. Si está caliente, ablandará demasiado las galletas y puede hacer que la crema pierda consistencia.

  • Bate las yemas.

    • Coloca las yemas pasteurizadas y el azúcar en un tazón. Bate durante cinco o seis minutos, hasta obtener una mezcla clara, espesa y ligeramente esponjosa.

  • Suaviza el mascarpone.

    • Coloca el queso mascarpone en otro recipiente y mézclalo brevemente con una espátula para eliminar los grumos. No lo batas durante demasiado tiempo, pues puede volverse líquido.

  • Prepara la crema.

    • Incorpora el mascarpone poco a poco a la mezcla de yemas y azúcar. Utiliza una espátula y movimientos suaves hasta obtener una crema homogénea.

  • Remoja las galletas.

    • Pasa cada savoiardi rápidamente por el café frío. Basta con uno o dos segundos por cada lado: las galletas continuarán absorbiendo humedad mientras el tiramisú reposa.

  • Forma la primera capa.

    • Acomoda las galletas en el fondo de un refractario de aproximadamente 20 por 20 centímetros. Corta algunas piezas cuando sea necesario para cubrir los espacios.

  • Añade la crema.

    • Distribuye la mitad de la crema de mascarpone sobre las galletas y extiéndela con una espátula, sin presionar demasiado.

  • Repite las capas.

    • Coloca una segunda capa de savoiardi remojados en café y termina con el resto de la crema. Alisa la superficie.

  • Refrigera.

    • Cubre el recipiente y llévalo al refrigerador durante al menos 10 horas. También puede prepararse por la noche y servirse al día siguiente.

  • Termina con cacao.

    • Espolvorea una capa fina de cacao amargo justo antes de servir. Añadirlo al final evita que absorba demasiada humedad y forme una superficie oscura y apelmazada.

    Para obtener rebanadas limpias, mantén el tiramisú refrigerado hasta el momento de servir y corta cada porción con un cuchillo frío. La consistencia final debe ser cremosa, pero suficientemente firme para conservar las capas.

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    Miriam Lira

    Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

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