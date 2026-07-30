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Tiramisú casero: La receta de seis ingredientes, pero que debe reposar 10 horas
Café, mascarpone, yema, azúcar, cacao y galletas savoiardi forman la versión tradicional de este postre nacido en Treviso, Italia.
El tiramisú tradicional se prepara únicamente con seis ingredientes y no lleva crema para batir ni licor. Sus antecedentes se encuentran en el sbatudin, una mezcla campesina de yema y azúcar, pero la versión moderna fue reconocida en Treviso durante la década de 1970. Su nombre procede de la expresión italiana tirami su, que puede traducirse como “levántame” o “anímame”.
La receta original también exige paciencia: una vez armado, debe permanecer alrededor de 10 horas en refrigeración. Este reposo permite que las galletas absorban el café y que la crema de mascarpone adquiera una consistencia firme, sin necesidad de utilizar gelatina.
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Rendimiento: 6 a 8 porciones
Tiempo de preparación: 25 minutos
Tiempo de refrigeración: 10 horas
Dificultad: Fácil
Ingredientes
- 300 gramos de queso mascarpone
- 3 yemas de huevo pasteurizadas o 60 gramos de yema pasteurizada
- 90 gramos de azúcar
- 20 a 24 galletas savoiardi o soletas
- 300 mililitros de café espresso o café fuerte
- Cacao amargo en polvo
Preparación
La preparación tradicional utiliza yemas sin cocción. Para reducir el riesgo asociado con el consumo de huevo crudo, se recomienda emplear huevo o yema pasteurizados, especialmente si el postre será consumido por niñas y niños, personas embarazadas, adultos mayores o personas con defensas bajas.Preparación
- Prepara el café.
Haz aproximadamente 300 mililitros de café espresso o café fuerte. Viértelo en un recipiente amplio y déjalo enfriar por completo. Si está caliente, ablandará demasiado las galletas y puede hacer que la crema pierda consistencia.
Coloca las yemas pasteurizadas y el azúcar en un tazón. Bate durante cinco o seis minutos, hasta obtener una mezcla clara, espesa y ligeramente esponjosa.
Coloca el queso mascarpone en otro recipiente y mézclalo brevemente con una espátula para eliminar los grumos. No lo batas durante demasiado tiempo, pues puede volverse líquido.
Incorpora el mascarpone poco a poco a la mezcla de yemas y azúcar. Utiliza una espátula y movimientos suaves hasta obtener una crema homogénea.
Pasa cada savoiardi rápidamente por el café frío. Basta con uno o dos segundos por cada lado: las galletas continuarán absorbiendo humedad mientras el tiramisú reposa.
Acomoda las galletas en el fondo de un refractario de aproximadamente 20 por 20 centímetros. Corta algunas piezas cuando sea necesario para cubrir los espacios.
Distribuye la mitad de la crema de mascarpone sobre las galletas y extiéndela con una espátula, sin presionar demasiado.
Coloca una segunda capa de savoiardi remojados en café y termina con el resto de la crema. Alisa la superficie.
Cubre el recipiente y llévalo al refrigerador durante al menos 10 horas. También puede prepararse por la noche y servirse al día siguiente.
Espolvorea una capa fina de cacao amargo justo antes de servir. Añadirlo al final evita que absorba demasiada humedad y forme una superficie oscura y apelmazada.
Para obtener rebanadas limpias, mantén el tiramisú refrigerado hasta el momento de servir y corta cada porción con un cuchillo frío. La consistencia final debe ser cremosa, pero suficientemente firme para conservar las capas.