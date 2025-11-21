SEMA: Celebrando la extravagancia

El SEMA Show, celebrado cada año en Las Vegas, Nevada, es reconocido como el escenario más importante del mundo para exhibir innovaciones en personalización automotriz. Es el punto de encuentro donde las marcas, presentan vehículos concepto que adelantan tendencias. Dentro de este escaparate global, Jeep y Mopar volvieron con dos propuestas con una clara invitación a vivir la aventura con un enfoque funcional pero creativo, estos son el JL 4xe "BluePrint" y el JL 2 puertas "Rewind", ambos seleccionados por el equipo de Bosco´s Camp para conocer todos sus detalles.

El Blueprint no solo llevó al extremo la estética con la combinación tan revolucionaria de tonos y acabados en su carrocería, lo más importante es que cuenta con una gran cantidad de equipo Mopar.

Azul intenso

El Jeep “Blueprint” parte de un Wrangler JL 4xe transformado en un catálogo rodante de posibilidades. Este concepto integra más de 35 accesorios Mopar y Jeep Performance Parts, todos pintados en un atractivo tono azul que contrasta de manera deliberada con el chasis original para resaltar cada componente. Los diseñadores utilizaron distintas combinaciones de piezas en cada lado del vehículo, creando un efecto visual que demuestra cómo cada entusiasta puede construir su propio camino.

Este modelo está equipado por un motor de 2 litros turbo que desarrolla 375 caballos de fuerza, 637 Nm de par y una autonomía de 35 kilómetros.

Aunque el concepto esta terminado en el tono Mopar Blue, los accesorios disponibles en catálogo mantienen su acabado de fábrica, listos para personalizarse según el gusto de cada propietario, y aún más importante: conservar la garantía. La lista incluye desde defensas de acero, puertas tubulares, rines beadlock, sistemas de iluminación led, kits de elevación, winch y elementos funcionales que potencian la capacidad todoterreno del Wrangler.

El diseño nostálgico es la principal cualidad de este vehículo concepto por lo que cuenta con colores neón y algunos elementos visuales de las décadas de los noveta y dos mil.

Nostalgia pura

En contraste, el Jeep Rewind —basado en un Wrangler Rubicon 2025 de dos puertas con motor 2 l, 4 cilindros, turbo— apuesta por un viaje directo a la nostalgia de los años 80 y 90. Concebido por diseñadores millennials de la marca, este concepto reinterpreta una era marcada por colores neón, gráficos atrevidos y una cultura visual donde la música era protagonista.

La carrocería está desarrollada sonre el modelo de dos puertas que causó tanto furor en los ochentas y noventas.

Su pintura Grimace Purple, los rines AEV personalizados, las llantas BFGoodrich KM3 de 37 pulgadas y una estética deliberadamente simple evocan esa época en la que todo parecía más libre y despreocupado. En el interior, los detalles retro se multiplican: patrones vintage, una consola adaptada para cargar lo esencial (incluido un boom box), piso de plástico moldeado y un teléfono celular automotriz clásico que termina de sellar el espíritu del concepto.

Ambos conceptos, diseñados para sobresalir en el SEMA Show, representan más que ejercicios estéticos: son plataformas completamente funcionales pensadas para la aventura. Equipados con neumáticos BFGoodrich KO3 y respaldados por el catálogo de accesorios Mopar, estas unidades pueden replicarse casi por completo, lo que las vuelve ideales para afrontar cualquier ruta con Bosco’s Camp 4x4. Cada detalle, desde la postura elevada hasta los sistemas de iluminación especializados, demuestra cómo un Jeep puede convertirse en el compañero perfecto para explorar nuevos terrenos con estilo, seguridad y un toque de imaginación.