Geely EX5 EM-i 2026: la nueva SUV híbrida enchufable inicia ventas en México

Geely Auto México inició oficialmente la comercialización de la nueva Geely EX5 EM-i 2026, una SUV híbrida enchufable que busca elevar la competencia en eficiencia, desempeño y tecnología dentro del mercado.

El lanzamiento representa un avance clave en la estrategia de electrificación de la compañía en el país.

Branded Content

En su fase de preventa, el modelo registró más de 2,800 unidades apartadas, cifra que evidencia el interés que ha despertado entre los consumidores. Las primeras entregas se realizaron el pasado 12 de noviembre, fecha con la que la firma refuerza su posición como una de las de mayor crecimiento en el mercado mexicano.

La Geely EX5 EM-i ofrece una autonomía combinada de hasta 1,000 kilómetros y un rango eléctrico de 105 kilómetros, con un consumo urbano estimado en 55.3 km/l. Estas cifras lo posicionan como una opción eficiente y sostenible para conductores que buscan reducir emisiones sin sacrificar desempeño.

Branded Content

El modelo incorpora un sistema híbrido que integra un motor a gasolina de 1.5 litros, capaz de generar 98 hp, junto con un motor eléctrico síncrono de imán permanente que entrega 214 hp y 262 Nm. En conjunto, alcanzan una potencia total de 259 hp.

El modelo mantiene la tracción delantera impulsada por el motor eléctrico incluso cuando la batería se encuentra descargada.

Branded Content

Además, incorpora una transmisión automática 1DHT tipo E-Shift y tres modos de manejo —Pure Electric, Hybrid y Power— que permiten ajustar el desempeño según las condiciones de conducción.

Su batería LFP de 18.4 kWh admite carga rápida en corriente directa, capaz de llevarla del 30% al 80% en menos de 20 minutos, así como una recarga completa en corriente alterna en aproximadamente 3.1 horas.

Branded Content

El vehículo integra un sistema de regeneración de energía y recarga asistida por el motor de combustión, capaz de recuperar hasta 80% de la batería incluso con el vehículo estacionado.

Asimismo, las funciones V2L (Vehicle to Load) y V2V (Vehicle to Vehicle) permiten utilizar al vehículo como fuente de energía externa o para recargar otro automóvil.

Branded Content

Diseño sofisticado y funcional

La Geely EX5 EM-i retoma la filosofía de diseño global de Geely, combinando proporciones elegantes con una apariencia deportiva. Con dimensiones de 4,740 mm de largo, 1,905 mm de ancho y 1,685 mm de alto, además de una distancia entre ejes de 2,755 mm, el modelo ofrece una presencia sólida y un interior amplio para cinco ocupantes.

Entre sus elementos exteriores destacan los faros LED automáticos con función “Follow Me Home”, la luz diurna LED, el techo panorámico corredizo, rines de 19 pulgadas, espejos laterales eléctricos y una cajuela eléctrica con apertura de altura ajustable.

Branded Content

Tecnología inmersiva y experiencia premium

El interior apuesta por una combinación de materiales suaves al tacto, acentos metálicos y un diseño bicolor que refuerza la sensación de modernidad y confort.

La Geely EX5 EM-i también ofrece conectividad con la Geely App, a través de la cual es posible gestionar funciones del vehículo de forma remota —como la climatización, el cierre centralizado, la localización o el nivel de carga— integrando así la experiencia de uso con la vida digital del usuario.

Branded Content

La Geely EX5 EM-i 2026 ya está disponible en la red de distribuidores autorizados de Geely en México a un precio de $599,990 MXN.

La marca acompaña su lanzamiento con una oferta comercial que incluye tasas desde 10.99%, cero por ciento de comisión por apertura, así como un wallbox y un adaptador de carga.

*Confirmar si wallbox y adaptador de carga se incluyen en todas las ventas.