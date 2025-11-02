Will Smith será la estrella de la Feria Internacional del Libro de Sharjah

La Feria Internacional del Libro de Sharjah (SIBF) 2025 anunció este viernes la participación del multipremiado actor estadounidense Will Smith, quien ofrecerá una charla en directo el próximo 14 de noviembre en el escenario principal del evento del Centro de Exposiciones de Sharjah. Esta será su primera aparición como invitado especial en una feria internacional del libro; y los asistentes a la SIBF 2025 tendrán la oportunidad única de escuchar a Smith en persona, quien compartirá su extraordinaria trayectoria en la escritura, el cine, la música y los negocios, ofreciendo su perspectiva a través de historias de perseverancia y evolución artística, destacó la feria en un comunicado.

Al comentar el anuncio, Khoula Al Mujaini, coordinadora general de la SIBF, declaró: "Dar la bienvenida a un ícono creativo mundial como Will Smith refleja la visión de la SIBF de celebrar el arte y la creatividad. Su extraordinaria trayectoria abarca el cine, la actuación, la música, el canto y la escritura creativa, y encarna nuestra misión de honrar todas las formas de expresión artística que inspiran la imaginación, fomentan la conciencia y abren nuevos caminos al conocimiento".

Un ícono mundial en los medios, el entretenimiento y los negocios

En sintonía con el tema del encuentro editorial emiratí de este año, "Entre tú y un libro", Will Smith (Filadelfia, 1968), autor de gran éxito, publicó la aclamada autobiografía "Will", escrita en colaboración con Mark Manson. Esta obra ofrece una profunda visión de su infancia, su trayectoria creativa y las lecciones aprendidas a lo largo de una vida bajo los reflectores. Además, es autor del libro infantil "Just the Two of Us", inspirado en su popular canción, que celebra el vínculo entre padres e hijos. Su presencia en la feria inspirará conversaciones sobre la narración de historias, la resiliencia y el autodescubrimiento.

Cabe destacar que la carrera de Smith abarca logros excepcionales tanto en el cine como en la música, conocido por su actuación en las sagas "Hombres de Negro" y "Bad Boys", y cintas como "Soy Leyenda", "Yo, Robot" y "King Richard", por la que ganó el Oscar como Mejor Actor en 2022; además obtuvo los premios Globo de Oro y BAFTA por el mismo papel. Sus interpretaciones anteriores en "Ali" y "En busca de la felicidad" también fueron nominadas al Óscar. Como músico, Smith ha ganado cuatro premios Grammy y lanzó numerosos éxitos que encabezaron las listas de popularidad, consolidando así su legado multidisciplinario.

Más allá de su éxito artístico, Smith es también un reconocido emprendedor e innovador. Cofundó Westbrook Inc., una empresa de medios y entretenimiento de nueva generación que produce contenido original; Dreamers VC, un fondo de capital de riesgo que apoya a startups transformadoras; y The Mint Factory, que vincula la moda, el merchandising y la cultura pop. Estas iniciativas reflejan su compromiso con impulsar un impacto creativo y cultural que trasciende la pantalla y el escenario.

Organizada por la Autoridad del Libro de Sharjah (SBA), en los Emiratos Árabes Unidos, la rica y diversa programación de la 44ª Feria Internacional del Libro de Sharjah reunirá a 2,350 editores y expositores de 118 países, con más de 1200 actividades a cargo de autores, intelectuales y creativos de renombre.